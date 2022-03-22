Ищем продукты, аптеки, волонтеров. Как под обстрелами работает курьерский сервис iPOST

С начала войны курьерская служба iPost приостановила свой бизнес на два дня, а затем снова запустила в новом формате. Как компания перестроила все процессы, чтобы курьеры продолжили доставлять самые необходимые товары даже в городах, где идут боевые действия, в материале Delo.ua.

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В начале 2017 года два предпринимателя Сергей Жмудь и Максим Плющев основали сервис курьерской доставки, который назвали iPost. На базе собственной курьерской онлайн-платформы, в которой доставки выполняются по принципам краудсорсинга, а также с помощью собственного ресурса курьеров, компания запустила работу во всех городах Украины.

Спрос на доставку набирал обороты и сделал компанию прибыльной и привлекательной для партнеров, а 2 тысячи курьеров получили работу, осуществляя доставку за 30 минут до дверей в разных городах страны.

Однако 24 февраля 2022 года жизнь украинцев и бизнеса изменилась из-за нападения России на Украину. Поэтому компании iPost пришлось адаптироваться к новым реалиям, перестраивать бизнес-модель и начинать сотрудничать с волонтерскими организациями, чтобы приблизить Украину к победе.

После начала бомбежек работу остановили лишь на два дня

После начала обстрела российскими войсками украинских городов компания на два дня приостановила свою деятельность, чтобы начать организацию дистанционной работы. До войны офис компании находился в Киеве, но теперь сотрудники и управленцы работают дома, некоторые в других городах и странах, кто принял решение уехать из Киева в более безопасное место.

Из-за войны страну уже покинуло более 3 млн человек, среди которых также есть бывшие курьеры сервиса. Если в довоенное время в компании работало 2 тысячи человек, то сейчас их более 300 человек в разных городах Украины. То есть от общего количества осталось 15-20% курьеров. При этом команда курьеров постепенно расширяется, так как в iPost снова начали обращаться люди, чтобы трудоустроиться курьером.

Таким образом, компания в военное время дает рабочие места украинцам и осуществляет немаловажную функцию доставки необходимых товаров населению страны.

Сами курьеры во многих городах более-менее адаптировались к обстановке и при обстрелах знают, как себя вести. Несмотря на бомбардировки, курьеры продолжают работать в Бердичеве, Белой Церкви, Белгород-Днестровском, Борисполе, Боярке, Виннице, Днепре, Одессе, Житомире, Жмеринке, Запорожье, Ивано-Франковске, Каменце-Подольском, Каменском, Каневе, Киеве и многих других городах.

В компании отметили, что для курьеров прописали четкие правила, как себя вести в критической ситуации. Для каждого города создан оперативный чат для курьеров, где они могут обмениваться информацией с контакт-центром. Например, если в каком-то городе возникают проблемы с безопасным передвижением, то курьеры об этом сразу уведомляют в оперативном чате.

В довоенное время доставка осуществлялась за 30 минут по городу. Однако сейчас из-за обстрелов и сложностями с поиском товаров доставку можно получить к двери за 2 часа. Если не получается доставить к двери, то клиента об этом уведомляют и подвозят посылку к дому.

Сейчас доставка как никогда нужна, так как не все люди могут пойти в магазин или найти работающую аптеку. Некоторые находят работающие аптеки, но не в силах выстоять очереди за лекарствами. Александр Кузьменко Руководитель отдела маркетинга в IPOST

Медикаменты, еда и одежда

После вторжения российских войск на территорию Украины время поделилось на "до" и "после". Также произошло и в бизнесе: если до войны курьеры компании iPost доставляли всевозможные товары и сотрудничали с десятками компаний, то теперь самым востребованным товаром являются медикаменты, продукты из супермаркета, одежда и готовая еда из ресторанов в городах, где заведения продолжают работу.

Сейчас iPost возобновили сотрудничество с "Аптекой низких цен", "Аптекой доброго дня", liki24, Doc.ua, Master Zoo, "Таврией В", Flex.shop, WineTime, Varus, АТБ, Roshen. Но компания на этом не останавливается и на постоянной основе приглашает к сотрудничеству новых и старых партнеров.

Инициатива для добрых дел

Помимо бизнеса компания запустила проект для помощи волонтерам, чтобы объединить и усилить ресурсы для помощи нуждающимся украинцам. Таким образом компания iPost внедрила бесплатную доставку для всех волонтерских организаций.

Мы уже сотрудничаем со службами "Дорога к дому", "Клуб господ", "Группа активной реабилитации", "Украинская волонтерская служба" и другими проектами. Мы ежедневно получаем запросы на доставку лекарства, продуктов, еды и других товаров первой необходимости. Доставка товаров первой необходимости очень пользуется спросом. Особенно это касается городов, где проходят боевые действия". Александр Кузьменко Руководитель отдела маркетинга в IPOST

Так сервис стал максимально полезным в это непростое время не только для получателей, но и курьеров, так как курьеры продолжают зарабатывать даже доставляя товары для волонтерских организаций, а компания покрывает все расходы. Плюс ко всему благодаря доставке курьеров все больше людей могут получить необходимые товары.

В компании отметили, что сотрудничество с волонтерами будет на постоянной основе. Также будут привлекаться новые организации для сотрудничества.

Прибыль отошла на второе место

О заработке в военное время в компании решили не раскрывать данные. При этом бизнес имеет определенную финансовую подушку безопасности, поэтому готовы и дальше вкладывать свои деньги для того, чтобы продолжать помогать волонтерам, а курьерам давать работу.

У нас есть финансовые ресурсы, чтобы осуществлять волонтерскую доставку бесплатно для волонтерских организаций. Поэтому мы будем это делать до самого конца. Александр Кузьменко Руководитель отдела маркетинга в IPOST

Также в компании пересмотрели все бюджеты, которые были распределены на развитие компании, маркетинг, PR и прочее. До военных действий iPost активно рекламировались и привлекали клиентов, чтобы они заказывали товары у партнеров, а доставку уже осуществляли курьеры сервиса. Например, постоянно использовалась реклама в метро, наружная реклама и прочее.

Но после начала войны весь бюджет пришлось перераспределить и использовать точечно под каждую задачу. То есть, если поступает заказ, то отдел маркетинга старается привлечь как можно больше волонтеров используя бюджет, который был выделен на маркетинг.



Новые вызовы в военное время

Сейчас есть проблема в курьерском ресурсе, так как много людей выехало. Также есть проблема с передвижением по городах из-за постоянных обстрелов.

Сегодня может быть тихо, а завтра снова сильные обстрелы, а в таких условиях доставка посылок усложняется. Грубо говоря мы сейчас работаем в режиме онлайн и каждый день наша компания обновляет список городов, где мы можем или временно не можем осуществлять доставку. Александр Кузьменко Руководитель отдела маркетинга в IPOST

Отсутствие возможности доставлять товары еще связано с режимом комендантского часа. То есть, например, когда в городах на несколько дней запрещают выходить на улицу, то соответственно работа останавливается. И от таких ситуаций курьерская служба доставки сильно зависит, так как сложно прогнозировать, сколько получится доставить посылок и сколько курьеров выйдут на линию.

До войны в компании могли прогнозировать количество доставок в день, то сегодня нет никакой определенности, так как все очень быстро меняется и это в целом влияет на какое-то планирование в бизнесе. Плюс сервис курьерской доставки сильно зависит от работы партнеров, которые по своим объективным причинам не всегда могут выдавать товар на доставку. Например, те же продуктовые сети, когда у них большие очереди на кассе, то они не будут обслуживать курьеров.

В компании добавили, что такой бизнес как курьерская доставка работает в цепочке с другими компаниями, поэтому осуществление доставки зависит не только от ситуации в городе, но и от бизнес-партнеров. Однако в компании убеждены, что бизнес, сотрудники и украинцы начинают привыкать к военной обстановке, поэтому со временем работать будет легче.