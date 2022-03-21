В Vodafone назвали топ-15 стран, куда выехали его абоненты во время войны

Мобильный оператор "Vodafone Украина" сообщает, что среди его клиентов, выехавших из Украины в первые недели войны, лишь 27,7% обрели временное убежище в Польше (при 60%-ной доле этой страны среди украинских беженцев по данным ООН). Об этом говорится в сообщении компании.

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На втором месте по количеству выехавших абонентов находится Чехия (11,5%), на третьем - Венгрия (7,3%), на четвертом - Германия (6,4%).

В Румынии и Молдове оказалось по 5,9% украинских клиентов Vodafone, в Словакии - 3,2%, в Италии - 2,5%, в Турции - 2,1%, в Египте - 1,8%, во Франции - 1,7%, в Испании - 1,6%, в Австрии и ОАЭ - по 1%, в Нидерландах - 0,9%. Остальные 19,45% украинцев выехали в другие страны, каждая из которых имеет долю не выше 1%.

Отмечается, что специалисты по анализу данных получили эти цифры с помощью аналитической модели и анализа обобщенных и деперсонифицированных массивов трафика с украинских номеров за границей.

Кроме того, компания сообщает, что расширила услугу бесплатного роуминга для украинцев на Турцию, Великобританию и Грецию. Напомним, что ранее ею можно было воспользоваться в 12 странах - Польше, Молдове, Венгрии, Румынии, Германии, Чехии, Италии, Ирландии, Нидерландах, Португалии, Испании и Словакии.

Клиенты в перечисленных странах могут бесплатно получить на месяц 400 МБ мобильного интернета и 60 минут входящих или исходящих звонков в Украину и на номера страны, где они находятся. Однако бесплатно лишь первое подключение "Доступного роуминга", на последующие месяцы услуга будет стоить 100 гривен.

Отметим, однако, что по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Украину с 24 февраля по 20 марта покинули 3,49 миллиона человек, при этом 2,083 миллиона въехали в Польшу. Доля украинских беженцев в Польше в около 60% от всех беженцев сохраняется на протяжении всего времени исхода. Среди стран-соседей Украины на втором месте находится Румыния (535,5 тысячи беженцев).