У Vodafone назвали топ-15 країн, куди виїхали його абоненти під час війни

Мобільний оператор "Vodafone Україна" повідомляє, що серед його клієнтів, які виїхали з України в перші тижні війни, лише 27,7% отримали тимчасовий притулок у Польщі (при 60%-ій частці цієї країни серед українських біженців за даними ООН). Про це йдеться у повідомленні компанії.

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На другому місці за кількістю абонентів, що виїхали, знаходиться Чехія (11,5%), на третьому - Угорщина (7,3%), на четвертому - Німеччина (6,4%).

У Румунії та Молдові виявилося по 5,9% українських клієнтів Vodafone, у Словаччині – 3,2%, в Італії – 2,5%, у Туреччині – 2,1%, у Єгипті – 1,8%, у Франції – 1,7%, в Іспанії – 1,6%, в Австрії та ОАЕ – по 1%, у Нідерландах – 0,9%. Інші 19,45% українців виїхали до інших країн, кожна з яких має частку не вищу за 1%.

Зазначається, що фахівці з аналізу даних отримали ці цифри за допомогою аналітичної моделі та аналізу узагальнених та деперсоніфікованих масивів трафіку з українських номерів за кордоном.

Крім того, компанія повідомляє, що розширила послугу безплатного роумінгу для українців на Туреччину, Велику Британію та Грецію. Нагадаємо, що раніше нею можна було скористатися у 12 країнах – Польщі, Молдові, Угорщині, Румунії, Німеччині, Чехії, Італії, Ірландії, Нідерландах, Португалії, Іспанії та Словаччині.

Клієнти в перерахованих країнах можуть безплатно отримати на місяць 400 МБ мобільного інтернету та 60 хвилин вхідних або вихідних дзвінків в Україну та на номери країни, де вони знаходяться. Проте безплатним є лише перше підключення "Доступного роумінгу", на наступні місяці послуга коштуватиме 100 гривень.

Зазначимо, що за даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, Україну з 24 лютого по 20 березня залишили 3,49 мільйона людей, при цьому 2,083 мільйона в'їхали до Польщі. Частка українських біженців у Польщі близько 60% від усіх біженців зберігається протягом усього часу їх масового виїзду. Серед країн-сусідів України на другому місці знаходиться Румунія (535,5 тисячі біженців).