Vodafone розширив безкоштовний роумінг для українців ще на шість країн ЄС

Мобільний оператор Vodafone розширив можливість безкоштовного підключення послуги "Доступний роумінг" на Італію, Ірландію, Нідерланди, Португалію, Іспанію та Словаччину. Раніше вона була доступна лише у Польщі, Молдові, Угорщині, Румунії, Німеччині та Чехії. Як йдеться у повідомленні української компанії, вона продовжує працювати над розширенням переліку країн.

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Підключивши послугу "Доступний роумінг", клієнти в перерахованих країнах отримають безкоштовно 400 МБ мобільного інтернету та 60 хвилин на 30 днів для вхідних або вихідних дзвінків в Україну та на номери країни, де вони знаходяться.

Перше підключення – безкоштовне. Вартість наступних підключень – 100 гривень на 30 днів. Підключити "Доступний роумінг" можна легко через додаток My Vodafone.

Крім того, після використання обсягу послуги "Доступний роумінг" або якщо не були підключені інші спеціальні послуги Vodafone надає клієнтам у роумінгу щодня 100 безкоштовних МБ для безлімітного користування меседжингом у Viber, WhatsApp та Skype.

Таким чином, клієнти можуть використовувати безкоштовно до 3 ГБ інтернету на місяць у 12 країнах і безлімітно обмінюватися текстовими повідомленнями та картинками в перерахованих месенджерах.

Крім того, повідомляється, що Vodafone скасував обмеження на роздачу мобільного інтернету зі смартфона на інші пристрої для тарифних планів з безлімітом інтернету: Vodafone Unlim 3G, Vodafone Unlim 3G Plus, Vodafone SuperNet Unlim, Vodafone SuperNet Turbo 2019.

На час війни послуги "Роздача Інтернету на місяць" та "Роздача Інтернету на день" вже включені до цих тарифних планів без додаткової тарифікації та не вимагають додаткових дій з боку абонента для підключення. Тепер ними можна скористатися автоматично.

Зазначимо при цьому, що станом на 15 березня, за даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, з України внаслідок збройного вторгнення Росії починаючи з 24 лютого виїхало 3,063 мільйона людей. Більшість з них знаходиться у Польщі.