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Категорія
ІТ та Телеком
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Vodafone надав безкоштовний роумінг українцям у Румунії, Молдові, Угорщині та Польщі

Украинские беженцы в Польше. Фото: AFP
Українські біженці у Польщі. Фото: AFP

Мобільний оператор Vodafone Україна з 2 березня пропонує клієнтам, які опинилися в роумінгу в Румунії, Молдові та Угорщині, безкоштовно підключити пакет "Доступний роумінг" на 30 днів.

Як інформує компанія, відповідне повідомлення з пропозицією безкоштовно підключити послугу надходить користувачам після перетину кордону. Для тих, хто опинився в Польщі, пропозиція діє вже з 28 лютого.

В рамках послуги клієнтам надаються 400 МБ мобільного інтернету та 60 хвилин для вхідних/вихідних дзвінків в Україну та на номери країн перебування. Перше підключення для абонентів буде безкоштовним. Наступні підключення послуги коштуватимуть 100 грн.

Абонентам, які вже перебувають у цих країнах, прийде SMS-розсилка з інструкцією для підключення. При цьому клієнти, які користуються базовими тарифами роумінгу в Польщі, Молдові, Румунії та Угорщині, також зможуть зробити одне безкоштовне підключення "Доступного роумінгу".

Зазначимо, що раніше українські оператори заблокували доступ до своїх мереж для абонентів з Росії та Білорусі.

У свою чергу голова Нацкомісії держрегулювання зв'язку та інформатизації Олег Животовський звернувся до Органа європейських регуляторів електронних комунікацій із проханням заблокувати можливість роумінгу для російських телеком-операторів.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов