Украинские операторы заблокировали доступ к своим сетям для абонентов из России и Беларуси

Украинские операторы мобильной связи Киевстар, Vodafone и lifecell полностью заблокировали доступ к своим сетям для абонентов из России и Беларуси, выполняя решения Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций Госспецсвязи, сообщают в ведомстве.

Это означает, что с 26 февраля жителям этих стран отказано в доступе к украинским сетям и они больше не смогут звонить по телефону или отправлять сообщения украинцам.

Сами операторы начали работу по отключению роуминга для белорусов и россиян почти сразу после начала российской военной агрессии – уже в ночь с 24 на 25 февраля.

Также в компании Киевстар заявили, что с сегодняшнего дня абонентам, которые уже находятся или будут приезжать в Польшу, Румынию, Венгрию, Словакию и Молдову оператор начнет начислять бесплатные 100 бонусных гривен для связи в роуминге.

“Бонусные средства будут действовать в течение 30 дней и их можно использовать для оплаты входящих и исходящих звонков, мобильного интернета и SMS-сообщений, чтобы быть в связи со своими родными и близкими. Эти 100 гривен хватит, например, на 100 минут разговора или 1000 Мб мобильного интернета”, - говорится в сообщении компании.

Кроме того, у абонентов Киевстар в роуминге не будут списываться мегабайты в 10 приложениях. К примеру, если люди будут писать текстовые сообщения или звонить по телефону через все популярные мессенджеры - Viber, Facebook Messenger, Telegram и WhatsApp - тарификации интернета не будет. Также среди приложений, за которые не будут списываться мегабайты: онлайн карты Google Maps и Maps для IOS, туристические приложения Booking, AirBnB, Skyscanner и Tickets.ua.

24 февраля 2022 г. президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о начале вторжения российских войск в Украину. Города обстреливают ракетами. Точат позиционные бои – украинцы пытаются сдержать российские войска. Есть жертвы среди гражданского населения и военных.