Українські оператори заблокували доступ до своїх мереж для абонентів з Росії та Білорусі

Українські оператори мобільного зв’язку “Київстар”, Vodafone та lifecell повністю заблокували доступ до своїх мереж для абонентів з Росії та Білорусі, виконуючи рішення Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій Держспецсв’язку, повідомляють у відомстві.

Це означає, що з 26 лютого жителям цих країн відмовлено у доступі до українських мереж і вони більше не зможуть телефонувати чи надсилати повідомлення українцям.

Самі оператори почали роботу по відключенню роумінга для білорусів та росіян майже одразу після початку російської військової агресії - вже в ніч з 24 на 25 лютого.

Також у компанії “Київстар” заявили, що з сьогоднішнього дня абонентам, які вже знаходяться або будут приїжджати у Польщу, Румунію, Угорщину, Словаччину та Молдову оператор почне нараховувати безкоштовні 100 бонусних гривень для зв’язку у роумінгу.

“Бонусні кошти будуть діяти протягом 30 днів та їх можна використати для оплати вхідних та вихідних дзвінків, мобільного інтернету та SMS-повідомлень, щоб бути на зв’язку зі своїми рідними та близькими. Ці 100 гривень вистачить, наприклад, на 100 хвилин розмов або 1000 Мб мобільного інтернету”, - йдеться у повідомленні компанії.

Окрім того, в абонентів “Київстар” в роумінгу не будуть списуватися мегабайти в 10 додатках. Приміром, якщо люди будуть писати текстові повідомлення чи телефонувати через усі популярні месенджери - Viber, Facebook Messenger, Telegram та WhatsApp - тарифікації інтернету не буде. Також серед додатків, за які не будуть списуватися мегабайти: онлайн-карти Google Maps та Maps для IOS, туристичні додатки Booking, AirBnB, Skyscanner та Tickets.ua.

24 лютого 2022 року президент Російської Федерації Володимир Путін об’явив про початок вторгнення російських військ в Україну. Міста обстрілюють ракетами. Точаться позиційні бої - українці намагаються стримати російські війська. Є жертви серед цивільного населення та військових.