Мобільні оператори майже двадцяти стран скасували оплату за телефонні дзвінки в Україну

Рада Європи припинила право Російської Федерації бути представленою у Комітеті міністрів та ПАРЄ, а мобільні оператори майже двадцяти стран скасували оплату за телефонні дзвінки в Украиїну.

Про це заявив міністр зовнішніх справ Дмитро Кулеба.

Він розповів, що вперше в історії Росію позбавили голосу в Комітеті міністрів. При цьому глава італійської дипломатії Луїджі Ді Майо запевнив Кулебу телефоном, що Італія підтримає відключення Росії від SWIFT. Повна солідарність Італії з Україною. Голова МЗС України також згадав, що “одна дружня країна ухвалила рішення надати Україні багато патронів, міни для мінометів та ракети для Градів».

«І наостанок - мобільні оператори Канади, Австрії, Німеччини, Швейцарії, Фінляндії, Словаччини, Північної Македонії, Швеції, Литви, Латвії, Чехії, Польщі, Хорватії, Сербії, Боснії і Герцеговини скасували оплату за телефонні дзвінки до України. Такий крок - вияв справжньої солідарності з нашою державою та її народом. Україна пам‘ятатиме кожну країну, міжнародну організацію, бізнес, людину, яка не відвернулася, не лицемірила в обличчя, а стояла пліч-о-пліч з українцями у цей критичний час», — відмітив Кулеба

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив про введення воєнного стану на всій території України. Він зазначив, що Росія здійснила удари по українській військовій інфраструктурі та прикордонникам. У багатьох містах України було чутно вибухи.

"Ми вводимо військовий стан по всій території України. Хвилину тому я провів розмову з президентом Джо Байденом. США вже почали організовувати міжнародну підтримку. Сьогодні від кожного з вас потрібен спокій. По можливості залишайтеся вдома. Ми працюємо, армія працює, працює весь сектор безпеки і оборони України. На зв'язку з вами постійно я, РНБО, Кабінет міністрів. Незабаром я знову вийду на зв'язок", — зазначив президент.

Раніше президент Росії Володимир Путін під час екстреного звернення до громадян заявив про початок воєнної операції на Донбасі.

"Мною прийнято рішення про проведення спеціальної військової операції. Її мета - захист людей, які протягом восьми років зазнають знущань, геноциду з боку київського режиму", - підкреслив Путін.

Він додав, що Росія не допустить появи в України ядерної зброї.