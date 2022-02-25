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Мобільні оператори майже двадцяти стран скасували оплату за телефонні дзвінки в Україну
Рада Європи припинила право Російської Федерації бути представленою у Комітеті міністрів та ПАРЄ, а мобільні оператори майже двадцяти стран скасували оплату за телефонні дзвінки в Украиїну.
Про це заявив міністр зовнішніх справ Дмитро Кулеба.
Він розповів, що вперше в історії Росію позбавили голосу в Комітеті міністрів. При цьому глава італійської дипломатії Луїджі Ді Майо запевнив Кулебу телефоном, що Італія підтримає відключення Росії від SWIFT. Повна солідарність Італії з Україною. Голова МЗС України також згадав, що “одна дружня країна ухвалила рішення надати Україні багато патронів, міни для мінометів та ракети для Градів».
«І наостанок - мобільні оператори Канади, Австрії, Німеччини, Швейцарії, Фінляндії, Словаччини, Північної Македонії, Швеції, Литви, Латвії, Чехії, Польщі, Хорватії, Сербії, Боснії і Герцеговини скасували оплату за телефонні дзвінки до України. Такий крок - вияв справжньої солідарності з нашою державою та її народом. Україна пам‘ятатиме кожну країну, міжнародну організацію, бізнес, людину, яка не відвернулася, не лицемірила в обличчя, а стояла пліч-о-пліч з українцями у цей критичний час», — відмітив КулебаПідписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив про введення воєнного стану на всій території України. Він зазначив, що Росія здійснила удари по українській військовій інфраструктурі та прикордонникам. У багатьох містах України було чутно вибухи.
"Ми вводимо військовий стан по всій території України. Хвилину тому я провів розмову з президентом Джо Байденом. США вже почали організовувати міжнародну підтримку. Сьогодні від кожного з вас потрібен спокій. По можливості залишайтеся вдома. Ми працюємо, армія працює, працює весь сектор безпеки і оборони України. На зв'язку з вами постійно я, РНБО, Кабінет міністрів. Незабаром я знову вийду на зв'язок", — зазначив президент.
Раніше президент Росії Володимир Путін під час екстреного звернення до громадян заявив про початок воєнної операції на Донбасі.
"Мною прийнято рішення про проведення спеціальної військової операції. Її мета - захист людей, які протягом восьми років зазнають знущань, геноциду з боку київського режиму", - підкреслив Путін.
Він додав, що Росія не допустить появи в України ядерної зброї.