Совет Европы прекратил право Российской Федерации быть представлен в Комитете министров и ПАСЕ, а мобильные операторы почти двадцати стран отменили оплату за телефонные звонки в Украину.

Об этом заявил министр внешних дел Дмитрий Кулеба.

Он рассказал, что впервые в истории Россию лишили голоса в Комитете министров. При этом глава итальянской дипломатии Луиджи Ди Майо заверил Кулебу по телефону, что Италия поддержит отключение России от SWIFT. Полная солидарность Италии с Украиной. Глава МИД Украины также упомянул, что «о дна дружественная страна приняла решение предоставить Украине много патронов, мины для минометов и ракеты для Градов».

«И напоследок – мобильные операторы Канады, Австрии, Германии, Швейцарии, Финляндии, Словакии, Северной Македонии, Швеции, Литвы, Латвии, Чехии, Польши, Хорватии, Сербии, Боснии и Герцеговины отменили оплату за телефонные звонки в Украину. Такой шаг - проявление подлинной солидарности с нашим государством и его народом. Украина будет помнить каждую страну, международную организацию, бизнес, не отвернувшегося человека, не лицемерившего в лицо, а стояла бок о бок с украинцами в это критическое время», — отметил Кулеба

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил о введении военного положения на всей территории Украины. Он отметил, что Россия нанесла удары по украинской военной инфраструктуре и пограничникам. Во многих городах Украины были слышны взрывы.

"Мы вводим военное положение по всей территории Украины. Минуту назад я провел разговор с президентом Джо Байденом. США уже начали организовывать международную поддержку. Сегодня от каждого из вас требуется спокойствие. По возможности оставайтесь дома. Мы работаем, армия работает, работает весь сектор безопасности и обороны Украины. На связи с вами постоянно я, СНБО, Кабинет министров. Вскоре я снова выйду на связь", - отметил президент.

Ранее президент России Владимир Путин во время экстренного обращения к гражданам заявил о начале военной операции в Донбассе.

"Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель - защита людей, которые в течение восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима", - подчеркнул Путин.

Он добавил, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.