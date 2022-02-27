Глава НКРСИ попросил коллег в ЕС заблокировать для россиян роуминг в Европе

Глава Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), Олег Животовский обратился к главе Органа европейских регуляторов электронных коммуникаций Аннемари Сипкс с просьбой заблокировать возможность роуминга для российских телеком-операторов. Об этом сообщает телеграм-канал Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи).

"Вооруженные Силы Украины и ее граждане мужественно защищают Украину и мир в Европе до конца. Международное сообщество дает отпор агрессору путем введения экономических санкций. Однако в эту цифровую эпоху хай-тек и ИКТ являются, пожалуй, лучшим ответом на танки и ракеты", — написал Животовский.

В целях защиты Украины, Европы и всего демократического мира и привлечения России к ответственности он призвал директора Органа европейских регуляторов электронных коммуникаций Аннемари Сипкс вместе с национальными регуляторными органами стран-членов ЕС принять меры, направленные на блокирование российских роумеров и услуг роуминга для российских поставщиков телекоммуникационных услуг в пределах Европейского Союза.

"Украина — великая европейская страна, а война в Украине означает войну в Европе. Наша страна борется за всех европейцев, и нам нужна мощная поддержка ЕС", — отметил Животовский.

24 февраля в 5:00 началась война. Президент РФ Владимир Путин начал военную спецоперацию против Украины. Войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.