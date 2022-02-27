Голова НКРЗІ попросив колег у ЄС заблокувати для росіян роумінг у Європі

Голова Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), Олег Животовський звернувся до голови Органу європейських регуляторів електронних комунікацій Аннемарі Сіпкс із проханням заблокувати можливість роумінгу для російських телеком-операторів. Про це повідомляє телеграм-канал Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв'язку).

"Збройні Сили України та її громадяни мужньо захищають Україну та мир у Європі до кінця. Міжнародна спільнота дає відсіч агресору шляхом запровадження економічних санкцій. Однак у цю цифрову епоху хай-тек та ІКТ є, мабуть, найкращою відповіддю на танки та ракети", — написав Животовський.

З метою захисту України, Європи та всього демократичного світу та притягнення Росії до відповідальності він закликав директора Органу європейських регуляторів електронних комунікацій Аннемарі Сіпкс разом із національними регуляторними органами країн-членів ЄС вжити заходів, спрямованих на блокування російських роумерів та послуг роумінгу для російських постачальників телекомунікаційних послуг у межах Європейського Союзу.

"Україна — велика європейська країна, а війна в Україні означає війну в Європі. Наша країна бореться за всіх європейців, і нам потрібна потужна підтримка ЄС", — зазначив Животовський.

24 лютого о 5:00 розпочалася війна. Президент РФ Володимир Путін розпочав військову спецоперацію проти України. Війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей. Верховна Рада оголосила воєнний стан. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається.