Vodafone предоставил бесплатный роуминг украинцам в Румынии, Молдове, Венгрии и Польше

Мобильный оператор "Vodafone Украина" со 2 марта предлагает клиентам, оказавшимся в роуминге в Румынии, Молдове и Венгрии, бесплатно подключить пакет "Доступный роуминг" на 30 дней.

Как информирует компания, соответствующее сообщение с предложением бесплатно подключить услугу приходит пользователям после пересечения границы. Для оказавшихся в Польше предложение действует уже с 28 февраля.

В рамках услуги клиентам предоставляются 400 МБ мобильного интернета и 60 минут для входящих/исходящих звонков в Украину и на номера стран пребывания. Первое подключение для абонентов будет бесплатным. Последующие подключения услуги будут стоить 100 грн.

Абонентам, которые уже находятся в этих странах, придет SMS-рассылка с инструкцией для подключения. При этом клиенты, которые уже пользуются базовыми тарифами роуминга в Польше, Молдове, Румынии и Венгрии, также смогут сделать одно бесплатное подключение "Доступного роуминга".

Отметим при этом, что ранее украинские операторы заблокировали доступ к своим сетям для абонентов из России и Беларуси.

В свою очередь глава Нацкомиссии госрегулирования связи и информатизации Олег Животовский обратился к Органу европейских регуляторов электронных коммуникаций с просьбой заблокировать возможность роуминга для российских телеком-операторов.