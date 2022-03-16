Vodafone расширил бесплатный роуминг для украинцев еще на шесть стран ЕС

Мобильный оператор Vodafone расширил возможность бесплатного подключения услуги "Доступный роуминг" на Италию, Ирландию, Нидерланды, Португалию, Испанию и Словакию. Ранее она была доступна лишь в Польше, Молдове, Венгрии, Румынии, Германии и Чехии. Как говорится в сообщении украинской компании, она продолжает работать над расширением перечня стран.

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Подключив услугу "Доступный роуминг", клиенты в перечисленных странах получат бесплатно 400 МБ мобильного интернета и 60 минут на 30 дней для входящих или исходящих звонков в Украину и на номера страны, где они находятся.

Первое подключение услуги – бесплатное. Стоимость последующих подключений – 100 гривен на 30 дней. Подключить "Доступный роуминг" можно легко через приложение My Vodafone.

Кроме того, после использования объема услуги "Доступный роуминг", или если не были подключены другие специальные услуги, Vodafone предоставляет клиентам в роуминге ежедневно 100 бесплатных МБ для безлимитного пользования месседжингом в Viber, WhatsApp и Skype.

Таким образом клиенты могут использовать бесплатно до 3 ГБ интернета в месяц в 12 странах и безлимитно обмениваться текстовыми сообщениями и картинками в перечисленных мессенджерах.

Кроме того, сообщается, что Vodafone отменил ограничения на раздачу мобильного интернета со смартфона на другие устройства для тарифных планов с безлимитом интернета: Vodafone Unlim 3G, Vodafone Unlim 3G Plus, Vodafone SuperNet Unlim, Vodafone SuperNet Turbo 2019.

На время войны услуги "Раздача Интернета в месяц" и "Раздача Интернета в день" уже включены в эти тарифные планы без дополнительной тарификации и не требуют дополнительных действий со стороны абонента для подключения. Теперь ими можно пользоваться автоматически.

Отметим, что по состоянию на 15 марта, по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, из Украины в результате вооруженного вторжения России начиная с 24 февраля сбежали 3,063 миллиона человек. Большинство из них находится в Польше.