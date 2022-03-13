"Тимчасовий захист" для громадян України в країнах ЄС: як працює і на який термін

Захист діє 1 рік, але його період може бути автоматично продовжено на наступний рік, залежно від ситуації в Україні.

Міністерство закордонних справ України опублікувало права українців, які вони отримують разом із "тимчасовим захистом" у країнах ЄС. А також розповіли, куди звертатись за захистом. Про це розповіло відомство у Facebook.

У зв'язку з війною Росії проти України українські громадяни можуть звертатися за "тимчасовим захистом" у державах ЄС, що не означає набуття статусу біженця. Втім, особи, які отримали "тимчасовий захист" у ЄС, можуть у будь-який час подати заявку на набуття статусу біженця.

Цей захист діє терміном на 1 рік, але його період може бути автоматично продовжено на наступний рік, залежно від ситуації в Україні.

Люди, які користуються тимчасовим захистом, отримують:

Поселення на період тимчасового захисту (на 1 рік з можливістю продовження). Доступ до роботи (вимоги очікування 6 місяців на скасування отримання статусу біженця у цьому разі немає).

Доступ до освіти. Діти віком до 18 років мають право навчатися у навчальних закладах на рівні громадян країни перебування; забезпечення житлом (заселення до центру або надання засобів проживання).

Доступ до соціального забезпечення; доступ до медичного обслуговування.

Право на відповідну інформацію щодо тимчасового захисту.

Можливість отримати статус біженця у майбутньому.

Можливість повернутися до країни громадянства будь-коли.



Конкретні права особи, яка звернулася за наданням тимчасового захисту, визначаються внутрішнім законодавством країни ЄС. Тому щоб ними скористатися, слід звернутися за дозволом на проживання до органів влади відповідної країни, які займаються питаннями тимчасового захисту. Там переміщеним українцям мають видати документ, який пояснює зрозумілою мовою їх статус та права.

Особи, на яких поширюється тимчасовий захист:

Громадяни України, які вимушено залишили Україну 24 лютого 2022 року або після цієї дати внаслідок військового вторгнення російських військ. Особи без громадянства та громадяни третіх країн, крім України, які користувалися міжнародним захистом або еквівалентним національним захистом в Україні до 24 лютого 2022 року.

Члени сімей перших двох категорій, включаючи подружжя (включаючи і незареєстровані шлюбні відносини, якщо такі відносини визнає відповідна держава ЄС) та їх неповнолітні неодружені діти або діти їх подружжя (без різниці, чи народжені вони у шлюбі чи поза шлюбом, чи усиновлені), а також їхні близькі родичі, які проживали разом з ними у складі сім'ї на момент вторгнення Росії в Україну, що повністю або переважно перебували на утриманні осіб з перших двох категорій.

Громадяни третіх країн, які легально проживали в Україні до 24 лютого 2022 року на підставі дійсного дозволу на постійне проживання, виданого відповідно до законодавства України, і не можуть повернутись у безпечних та довготривалих умовах до своєї країни чи регіону походження.

Питання надання тимчасового захисту чи статусу біженця є виключною прерогативою компетентних органів країни перебування.



Нагадаємо, що за даними ООН, кількість біженців з України перевищила 2,5 млн, з них 1,5 млн у Польщі.