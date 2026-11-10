Удари дронів і зупинка портів: нафтова виручка Росії впала до мінімуму за два місяці

Морські поставки сирої нафти з Росії за минулий тиждень скоротилися на 700 тисяч барелів на добу — до 3,37 мільйона барелів на день, що стало найнижчим показником за останні три тижні. Головною причиною спаду стала кількаденна зупинка навантажувальних робіт у ключовому далекосхідному порту Козьміно на Тихому океані, а також скорочення відвантажень із західних портів РФ.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

За тиждень до 8 листопада 2026 року лише 28 танкерів завантажили 23,6 мільйона барелів російської нафти порівняно з 28,53 мільйона барелів на 39 суднах тижнем раніше. Супутникові знімки зафіксували, що причали в Козьміно були порожніми три дні поспіль, а роботи відновилися лише в неділю, що може свідчити про проведення планового технічного обслуговування.

Водночас у середньому за чотири тижні експортні потоки скоротилися до 3,63 мільйона барелів на добу. Падіння обсягів зафіксували і в портах Балтійського та Чорного морів. Одним із чинників міг стати удар українського безпілотника 2 листопада по нафтоперекачувальній станції в Самарі — критично важливому вузлі, через який сировина із Західного Сибіру та Казахстану надходить до Новоросійська й Усть-Луги.

Вплив атак на НПЗ та падіння виручки

Україна активізувала удари по російських нафтопереробних підприємствах після двотижневої паузи. Від початку листопада під атаки потрапили шість заводів загальною потужністю переробки 1,7 мільйона барелів на день.

Останнього удару зазнав Кириський НПЗ поблизу Санкт-Петербурга з потужністю 400 тисяч барелів на добу, який є одним із найбільших у РФ. Руйнування на заводах змушують російські компанії перенаправляти неперероблену нафту на експорт морем, тоді як паузи в ударах дозволяють відновлювати виробництво для внутрішнього ринку.

Скорочення фізичних поставок разом зі зниженням вартості російських сортів Urals та ESPO суттєво вдарило по доходах Кремля:

щотижнева валова вартість експорту сирої нафти впала до 1,91 мільярда доларів, що є двомісячним мінімумом;

чотиритижневий середній показник виручки знизився до шеститижневого мінімуму — 2,48 мільярда доларів на тиждень.

Основними покупцями російської нафти залишаються Китай та Індія, куди спрямовується переважна більшість танкерів із близько 2,2 мільйона барелів на добу, які наразі перебувають у дорозі із проміжними точками маршруту. Єдиним покупцем у Середземномор'ї залишається Туреччина (поставки впали до 100 тисяч барелів на добу), тоді як Єгипет повністю припинив прийом партій, а Сирія зупинила імпорт ще в серпні після домовленостей із США щодо послаблення санкцій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські атаки з кінця жовтня вивели з ладу потужності російських НПЗ, які забезпечували близько 30% переробки нафти. За останній тиждень удари порушили роботу дев'яти з 35 найбільших НПЗ Росії.