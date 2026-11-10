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Франція звинуватила Іран у кібератаці на продуктові магазини і готує санкції

супермаркет
Через кібератаку постраждали 700 супермаркетів Франції / Freepik

Хакерська атака на холодильне обладнання близько 700 продуктових магазинів у Франції завдала місцевому бізнесу мільйонних збитків. За результатами розслідування Париж висунув звинувачення Ірану та готує запровадження санкцій.

Як пише Dilo, про це повідомляє CNBC.

Що відомо про хакерську атаку?

Атака сталася в ніч із 11 на 12 жовтня. Вона охопила близько 700 магазинів торговельних мереж Intermarché, E. Leclerc, Carrefour, Monoprix та Coopérative U.

Зловмисники отримали віддалений доступ до контролерів холодильного обладнання, які постачають компанії Danfoss і Dixell. Через вебінтерфейси вони запускали необмежену кількість циклів розморожування та одночасно вимикали попередження про перевищення температури.

У результаті температура в холодильниках і морозильних камерах піднімалася до 50°C. Це призвело до псування продуктів і пожеж. Загальні збитки торговельних мереж оцінюють у десятки мільйонів доларів.

Франція звинуватила Іран після розслідування

За результатами розслідування Париж поклав відповідальність за атаку на Shahid Kaveh — підрозділ кіберструктури Корпусу вартових ісламської революції Ірану.

Слідчі виявили використання перської мови та IP-адрес, пов'язаних із пристроями в Ірані. Паризька прокуратура також заявила про намір домагатися міжнародних ордерів на арешт причетних до нападу.

Французький уряд викликав посла Ірану для пояснень. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Париж "нічого не виключає" у відповідь на кібератаку.

Серед можливих заходів — заборона на в'їзд до Європи для причетних осіб, заморожування їхніх активів і запровадження нових європейських санкцій проти іранських організацій та громадян.

Франція назвала атаку першою кібероперацією такого масштабу на своїй території, спрямованою виключно на саботаж.

Іран відкинув звинувачення Парижа, назвавши їх "безпідставними та зловмисними". У Тегерані заявили, що Франція намагається погіршити міжнародний імідж країни.

Нагадаємо, на початку листопада масштабна кібератака вдарила по мережах супермаркетів у шести країнах Європи, вивівши з ладу їхні холодильні та морозильні системи, що призвело до масового псування продуктів та мільйонних збитків для рітейлерів.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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