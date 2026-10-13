Збитки оцінюють у мільйони євро: у Франції хакери зламали холодильники в супермаркетах і розігріли їх до +50 °C

У ніч на 12 жовтня хакери атакували кілька сотень магазинів великих продуктових мереж у Франції: у торгових точках було зламано системи керування холодильниками та морозильними камерами, через що частина обладнання нагрілася, а свіжі та заморожені продукти зіпсувалися. Їхня загальна вартість може становити мільйони євро.

Як повідомляє Dilo, про це пишуть BFMTV, Reuters та BBC.

Атака була спрямована на програмне забезпечення датської інженерної компанії Danfoss, що дає змогу віддалено керувати холодильним обладнанням. Зазвичай, морозильні камери ненадовго підвищують температуру вночі для розморожування, проте цього разу хакери дали установкам команду нагрітися і залишатися гарячими.

Найбільше постраждала компанія Les Mousquetaires, якій належать мережі Intermarché та Netto. Атака зачепила близько 300 магазинів. Щоб уникнути ризиків для здоров’я покупців, усі продукти з холодильників утилізували.

Також постраждали холодильники приблизно в 100 супермаркетах мереж Carrefour і Cooperative U. Генеральний директор Cooperative U Домінік Шелшер назвав атаку «безпрецедентною» і «надзвичайно серйозною». За оцінкою BFMTV, збитки від цієї атаки у всій Франції можуть сягнути кількох мільйонів євро.

Прем’єр-міністр Франції Себастьян Лекорню доручив Національному агентству з кібербезпеки розслідувати інцидент.

У Danfoss підтвердили, що знають про інциденти у Франції й уточнили, що постраждалі системи працювали на застарілій прошивці.

Франція координує розслідування з європейськими партнерами, оскільки інцидент міг зачепити й інші країни.

Нагадаємо, 5 жовтня, на сайт і застосунок української мережі АТБ здійснили кібератаку. Хакери і погрожували оприлюднити особисті дані усіх клієнтів порталу, якщо компанія впродовж двох годин не заплатить викуп у розмірі 400 тис. дол. у форматі USDT чи біткоїн.