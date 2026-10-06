Сайт мережі АТБ зазнав кібератаки: що кажуть у компанії стосовно витоку даних клієнтів

У понеділок, 5 жовтня, на сайт і застосунок мережі АТБ здійснили кібератаку. Сервіси компанії відновлять роботу в штатному режимі незабаром, а вся інформація надійно захищена.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба АТБ.

Там заявили, що сайт повністю контролюється компанією АТБ, а вся інформація надійно захищена.

В АТБ стверджують, що кібератака не вплинула на безпеку даних клієнтів.

Наразі сервіси тимчасово не працюють через проведення технічних робіт.

Скриншот / Сайт АТБ-маркет

В АТБ закликали довіряти тільки офіційним повідомленням компанії й додали, що про відновлення роботи повідомлять найближчим часом.

Про хакерську атаку

5 жовтня близько 15:15 сайт АТБ перестав працювати. Сайт атакували хакери і погрожували оприлюднити особисті дані усіх клієнтів порталу, якщо компанія впродовж двох годин не заплатить викуп у розмірі 400 тис. дол. у форматі USDT чи біткоїн.

Як заявила хакерська група DATASUCKERS, яка взяла на себе відповідальність за атаку, зловмисники нібито отримали доступ до даних 7,9 млн клієнтів, включно з номерами телефонів та електронними адресами, а також до записів співробітників із паспортними даними та постачальників.

Про АТБ

АТБ - найбільша продуктова мережа України, яка налічує понад 1330 магазинів. Її виторг за 2025 рік становив 294,2 млрд грн. Компанія належить Геннадію Буткевичу, Євгену Єрмакову та Віктору Карачуну.

Нагадаємо, 28 вересня на Київщині були знищені склади мережі АТБ із сотнями тисяч товарів.

Через атаки Росії на продовольчі склади мережа супермаркетів АТБ наприкінці серпня ввела тимчасові обмеження на продаж соціальних груп товарів — не більше 6 одиниць в одні руки.

Також в АТБ виникли перебої з поставками окремих товарів, у магазинах скоротився вибір шампунів, дезодорантів, дитячих підгузків та іншої побутової продукції, а гречку, за словами працівника мережі, не завозили близько півтора тижня.