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Виробник популярних ляльок Labubu втрачає дохід: продажі впали майже на 50%

магазин Pop Mart
Дохід Pop Mart у третьому кварталі 2026 року впав майже вдвічі / Вікіпедія

Продажі китайської компанії Pop Mart, виробника популярних ляльок Labubu, у третьому кварталі 2026 року впали майже на 50% порівняно з минулим роком. 

Як пише Dilo, про це повідомляє Вloomberg.

Чому падають продажі Labubu

За попередніми даними компанії, дохід за липень–вересень знизився майже вдвічі. Для порівняння, у третьому кварталі 2025 року він зріс приблизно на 250%.

Однією з причин спаду Pop Mart називає зниження інтересу до ляльок Labubu та високу конкуренцію на ринку. У минулому році іграшки стали популярними серед знаменитостей і покупців у різних країнах. Тепер компанія стикається зі слабшим попитом як на місцевому, так і на закордонних ринках.  У Китаї продажі скоротилися на 25–30%, а в Америці — на 70–75%.

У зв’язку з цим аналітики HSBC Holdings знизили прогнози доходу Pop Mart на 2027 рік на 8%, а на 2028 рік на 9%. Прогноз на 2026 рік банк скоротив приблизно на 4%. 

Як компанія намагається втримати покупців

Щоб втримати покупців, Pop Mart відкриває нові магазини та випускає нові колекції. У вересні компанія запустила флагманські магазини в китайському Ханчжоу та Парижі. У третьому кварталі вона також представила нові іграшки з колекцій Twinkle, Twinkle та Dimoo.

Загалом у США мережа Pop Mart вже перевищила 100 магазинів. Компанія планує відкрити флагманський магазин у Нью-Йорку до кінця 2026 року, а ще один у першій половині 2027-го.

Також у першому кварталі 2027 року Pop Mart планує відкрити флагманський магазин у Мілані. Крім того, компанія готується запустити другий флагманський магазин у Парижі.

Керівництво Pop Mart очікує зростання китайського ринку за підсумками 2026 року. Водночас результати третього кварталу показують, що компанії потрібно компенсувати падіння попиту на одному зі своїх найвідоміших продуктів.

Нагадаємо, компанія Pop Mart, яка прославилася завдяки популярній ляльці Лабубу, 19 серпня 2025 року повідомила повідомила про 396,5% чистого прибутку та зростання виручки на 204,4% за перше півріччя

Автор:
Тетяна Ковальчук

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