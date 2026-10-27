У Києві три будинки отримали сонячну електростанцію: скільки годин вона забезпечує автономність

На лівому березі Києва житловий комплекс із трьох будівель загальною площею понад 30 тис. кв. м обладнали сонячною електростанцією. Система з акумулятором дає змогу забезпечувати роботу основного обладнання будинків щонайменше 15 годин поспіль.

Як пише Dilo, про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Яке обладнання встановили в будинках

Модернізацію провели за підтримки міських програм. У будинках ОСББ встановили три індивідуальні теплові пункти (ІТП), генератор потужністю 9 кВт і сонячну електростанцію.

До складу СЕС входять 108 сонячних панелей, три інвертори та акумуляторна система ємністю 135 кВт·год.

Резервне живлення дає змогу підтримувати роботу ліфтів, індивідуальних теплових пунктів, систем управління та освітлення місць загального користування. Це допомагає зберігати функціональність будинків під час перебоїв з електропостачанням.

Як модернізація допомагає економити на опаленні

Окрему увагу приділили підвищенню енергоефективності будівель. За словами Кличка, встановлені ІТП забезпечують рівномірніший розподіл тепла між квартирами та дають змогу скоротити споживання теплової енергії щонайменше на 20%.

Крім того, у будинках замінили вікна й двері, відремонтували інженерні мережі та виконали роботи з утеплення. У межах модернізації також замінили всі шість ліфтів і оновили систему освітлення, обладнавши її датчиками руху.

Комплексне оновлення має підвищити енергоефективність будівель, скоротити витрати на утримання спільного майна та поліпшити комфорт мешканців.

Хто фінансував модернізацію

Як зазначив мер Києва, близько 70% вартості виконаних робіт профінансували коштом міста або грантів у межах державних програм.

Наразі триває прийом заявок на участь у міській програмі співфінансування 70/30%. Вона передбачає розподіл витрат на визначених умовах між містом і співвласниками багатоквартирних будинків.

Керівництво ОСББ планує скористатися програмою для утеплення фасаду. Також об’єднання має намір залучити кредитні кошти через револьверний фонд, щоб продовжити модернізацію будинків.

Приклад цього житлового комплексу демонструє, як поєднання резервного живлення, енергоефективного обладнання та програм співфінансування може підвищувати стійкість багатоквартирного житла до перебоїв з електропостачанням і допомагати скорочувати витрати на комунальні послуги.

Нагадаємо, для підвищення енергетичної стійкості Київська область працює над нарощуванням власної спроможності, що включає підтримку як великих об'єктів енергетики, так і приватних домогосподарств. В регіоні працює 201 сонячна електростанція потужністю понад 311 МВт та 8 839 приватних домогосподарств із СЕС загальною потужністю 176,6 МВт.