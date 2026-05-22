Сонячні панелі на даху ОСББ: що заважає київським будинкам стати енергонезалежними

Зупинений ліфт на 25-му поверсі зробив те, чого не змогли зробити жодні держпрограми: переконав київські ОСББ, що сонячна станція на даху — це не інвестиція в майбутнє, а інструмент виживання тут і зараз. Після кризової минулої зими 1 792 багатоквартирних будинки по всій Україні вже отримали фінансування на енергонезалежність — на загальну суму понад 450 мільйонів гривень, і це лише в рамках однієї програми "СвітлоДім". З них понад 1 100 — у Києві, майже 600 — у Київській області, понад 110 — у Харкові та Харківській області. Але за цифрами — системна проблема, яку гроші самі по собі не вирішують.

Три рівні рішень: від резерву до автономії

Перш ніж шукати фінансування, ОСББ варто визначитись із задачею — від неї залежить і бюджет, і складність реалізації.

Резервне живлення — найпростіший і найпоширеніший сценарій. Генератор, інвертор і акумулятори забезпечують роботу ліфтів, насосів і базового освітлення під час відключень тривалістю до 5–6 годин. Не потребує сонячних панелей і дозволів від мережевих операторів. Бюджет для середнього будинку — від 500 тисяч до 2 мільйонів гривень залежно від потужності й кількості секцій.

Часткова автономія — СЕС у комбінації з системою зберігання енергії (BESS). Вдень панелі живлять будинок і заряджають акумулятори, вночі або під час відключень будинок живиться від накопичувача. За даними CEO YASNO Сергія Коваленка, 1 кВт СЕС під ключ стартує від $350, 1 кВт·год накопичувача — від $230. Термін окупності комбінованої системи — 2–3 роки. Потребує проєктування і технічного обстеження будівлі, але з 2026 року не вимагає дозволів від органів архітектурно-будівельного контролю.

Повна автономія зі статусом активного споживача — найамбітніший і найскладніший рівень. Будинок не лише покриває власне споживання, а й продає надлишки електроенергії в мережу за механізмом Net Billing. Для цього потрібно пройти окрему процедуру: подати заяву оператору розподільної системи, отримати паспорт точки комерційного обліку, укласти договір купівлі-продажу. В Києві таких будинків одиниці.

Як це працює на практиці

"Срібна Корона": зібрала мільйони без загальних зборів

Монолітно-каркасний комплекс 2007 року на Срібнокільській у Дарницькому районі — чотири секції від 23 до 37 поверхів, 642 квартири, 14 ліфтів. У будинку вже стояв генератор від забудовника на 380 кВт, але реально підключений був тільки один пожежний ліфт у найвищій секції. Паливо коштувало дорого. Правління вирішило встановити інвертори з акумуляторами.

Загальний бюджет — близько 4 мільйонів гривень. Голова ОСББ Андрій Студінський обрав нестандартний шлях: не чекати загальних зборів, а запропонувати добровільні внески з умовою, що питання потім виноситься на голосування і стає обов'язковим для всіх. "Щоб не було так, що хтось заплатив, а хтось катається". Кошти збирали окремо на воду і на ліфти — щоб не виникло спокуси перекинути гроші туди, де зібрали більше. Близько 63% власників здали добровільно.

Програма "СвітлоДім" з'явилась у потрібний момент: 300 тисяч гривень стали фінальним поштовхом, щоб розрахуватись із підрядником за монтаж. Від загального бюджету це 7,5% — але саме їх не вистачало.

Результат: під час відключень до 5–6 годин у будинку працюють ліфти і є вода. Наступний крок — сонячні панелі на центральний тепловий пункт і перепідключення старого генератора, щоб той заряджав акумулятори під час тривалих відключень.

Де ламається система

Програми та гроші є, але між рішенням зборів і першим кіловатом власної енергії — ціла смуга перешкод.

Підрядники уникають ОСББ. Приватнику поставити СЕС: договір, монтаж, оплата. З ОСББ — тендерна документація, звітність, рахунки-фактури, проблема з ПДВ: ОСББ є неплатником, що ускладнює роботу з більшістю компаній. Більшість невеликих монтажних бригад відмовляються одразу.

Документація — головний стопор "СвітлоДому". Подати заявку без технічного паспорту будинку практично неможливо. Для будинків, якими роками управляли ЖЕКи або керуючі компанії, це системна проблема.

"Управляючі компанії не передають документацію. І у людей, якщо немає технічних паспортів, то звідки брати інформацію для заповнення?" — каже Студінський.

Розмір гранту не відповідає масштабу задачі. Святослав Павлюк, виконавчий директор асоціації "Енергоефективні міста України", звертає увагу на структурну нерівність: нові ЖК з активними ОСББ і накопиченими резервними фондами долають фінансову різницю відносно легко. Для старого житлового фонду, де будь-який цільовий внесок — це стрес, навіть 300 тисяч державних грошей не зрушать ситуацію без додаткового механізму.

Надлишок сонячної енергії зникає. Більшість ОСББ не мають статусу активного споживача, тому коли вдень панелі виробляють більше, ніж будинок споживає, інвертор відсікає надлишок. Процедура отримання статусу існує, але для голів ОСББ, які ведуть будинок у вільний від основної роботи час, це черговий нерозв'язаний квест.

Програми запрацювали пізно. "ГрінДІМ" діє з 2021 року, кредит "5-7-9%" формально поширили на ОСББ ще влітку 2024-го. Але реально — не працювало: нормативна база була сирою, банки не видавали кредити неприбутковим організаціям без застави. На думку Павлюка, причина проста: поки ситуація не стала критичною, ані держава, ані міста не бачили в цьому пріоритету. Держава реагує на запит, а не формує його.

На думку Павлюка, для масштабування потрібні три речі: системне вирішення питання документації для старого фонду, реальні фінансові механізми для будинків без власних резервів і спрощення процедури отримання статусу активного споживача. Без цього програми й надалі найкраще працюватимуть для тих, хто і без того в кращому становищі.

Які програми доступні ОСББ зараз

"СвітлоДім". Запущена у січні 2026 року. Від 100 до 300 тис. грн на закупівлю генераторів, акумуляторів, інверторів або сонячних панелей. Гроші на рахунок протягом 48 годин після рішення, звіт через "Дію" за 30 робочих днів. Програма діє до кінця 2026 року. За перші два місяці — понад 400 будинків на суму 107 млн грн. Подати заявку: svitlodim.gov.ua

"ГрінДІМ" (Фонд енергоефективності). Безповоротний грант: до 4 млн грн на СЕС з накопичувачем, до 2 млн грн на тепловий насос, до 1 млн грн на генератор. Держава компенсує до 70% вартості СЕС і до 50% вартості генератора. Можна поєднувати з кредитом "5-7-9%" на те саме обладнання. Подати заявку: eefund.org.ua

Кредит "5-7-9%". До 3 млн грн під пільговий відсоток через 43 банки-партнери. З 2026 року механізм компенсації відсотків для ОСББ реально запрацював. Деталі: program579.gov.ua

Постанова КМУ №353 (березень 2026). Пряме державне встановлення обладнання — держава сама закуповує і монтує генератори, акумулятори та інвертори у будинках від 10 поверхів і вище. Термін реалізації — до 1 листопада 2026 року. Подача заявок через КМДА.

Міська програма Києва. Часткове відшкодування витрат на встановлення обладнання для ОСББ і ЖБК. Станом на початок 2025 року місто відшкодувало близько 18,6 млн грн. Деталі: kyivcity.gov.ua, розділ "Енергоефективність".