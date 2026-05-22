Програма "СвітлоДІМ" вже виділила понад 450 млн грн для багатоквартирних будинків

Урядова програма підтримки багатоквартирних будинків “СвітлоДІМ” профінансувала 1792 будинки на загальну суму понад 450 млн грн. Кошти спрямовують на закупівлю обладнання для забезпечення стабільної роботи житлової інфраструктури під час відключень електроенергії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на КОВА.

Станом на 21 травня вже перераховано понад 370 млн грн на закупівлю необхідного обладнання. Найбільше фінансування отримали будинки у Києві та Київській області.

Розподіл профінансованих будинків виглядає так:

понад 1100 будинків — у Києві;

майже 600 будинків — у Київській області;

понад 110 будинків — у Харкові та Харківській області.

Від початку роботи програми співвласники багатоквартирних будинків подали понад 3258 заявок. Комісія вже розглянула 3182 заявки, із яких погодила 1824.

Найчастіше співвласники будинків планують купувати обладнання для автономного живлення:

акумулятори — близько 37% заявок;

інвертори — 33%;

сонячні панелі — 11%;

блоки керування високовольтними батареями — 11%;

генератори — 8%.

У програмі найактивніше беруть участь будинки середньої та великої поверховості. На житлові будинки від 7 до 16 поверхів припадає половина всіх заявок.

Програма "СвітлоДІМ" передбачає фінансову допомогу від 100 тис. до 300 тис. грн на придбання автономних джерел електроенергії. Кошти можуть використовуватися для забезпечення безперебійної роботи освітлення, ліфтів, водопостачання, тепла та зв'язку в багатоквартирних будинках.

Нагадаємо, станом на 23 квітня 2026 року фінансування за програмою "СвітлоДім" отримали 1 406 багатоквартирних будинків. Загалом на це вже спрямовано понад 290 млн грн із 353 млн грн передбачених виплат.