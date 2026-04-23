Програма "СвітлоДім": вже понад 1400 багатоквартирних будинків отримали фінансування

Станом на 23 квітня 2026 року фінансування за програмою "СвітлоДім" отримали 1 406 багатоквартирних будинків. Держава виділяє ці кошти, щоб співвласники могли закупити обладнання для стабільної роботи систем життєзабезпечення будинку. Загалом на це вже спрямовано понад 290 млн грн із 353 млн грн передбачених виплат.

З 14 квітня 2026 року до програми приєдналася Харківська область. За весь час до Фонду надійшло понад 2 630 заявок від будинків, де проживає понад 400 000 родин. Найактивніше заявки подають із Києва (63%), Київської області (35%) та Харківщини (2%).

Фінансування вже отримали:

понад 950 будинків - у місті Києві;

понад 440 будинків - у Київській області;

8 будинків - у місті Харків та Харківській області

Найчастіше документами займаються ОСББ (72%), управителі будинків (20%) та обслуговуючі кооперативи (8%). Серед заявників 98% — це юридичні особи. Комісія опрацьовує заявки щодня: з 2 547 отриманих документів погоджено 1 421. Частина заявок потребує виправлення помилок, після чого їх можна подати повторно.

Мешканці найчастіше обирають обладнання, що дає енергонезалежність без постійного використання палива. Структура витрат виглядає так:

акумулятори (38%);

інвертори (32%);

блоки керування високовольтними батареями (11%);

сонячні панелі (10%);

генератори (9%).

Нагадаємо, станом на 16 квітня програма "СвітлоДім", на яку закладено 800 млн грн, уже отримала понад 2500 заявок від мешканців Київщини та столиці.