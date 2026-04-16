Програма енергонезалежності “СвітлоДІМ”: понад 1200 будинків уже отримали фінансування

Уряд масштабує програму енергонезалежності житла / Depositphotos

Уряд масштабує проєкт “СвітлоДІМ” на Харківську область. Наразі програма, на яку закладено 800 млн грн, уже отримала понад 2500 заявок від мешканців Київщини та столиці.

Як пише Delo.ua, про це в інтерв'ю Укрінформу повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, фінансування в межах "СвітлоДІМ" уже отримали 1236 багатоквартирних будинків, що дозволило їм розпочати заходи з посилення енергонезалежності.

Київ і Київська область, як пілотні регіони, продемонстрували високий інтерес до проєкту. Від початку реалізації програми було подано понад 2500 заявок від будинків, у яких проживає понад 380 тисяч родин.

"Нам важливо, щоби багатоквартирні будинки ставали енергонезалежними - це також складова стійкості... Вже масштабували програму і на Харківську область, у перший же день надійшли заявки", - сказав Кулеба.

Загалом, на цю програму передбачено 800 млн грн, з яких комісії вже погодили заявки майже на 313 млн грн, тож у резерві залишається майже 500 млн грн.

Нагадаємо, станом на 11 березня в рамках держпрограми "СвітлоДім" фінансування отримали 752 багатоквартирних будинки на загальну суму понад 194 млн грн: понад 530 будинків - у Києві та понад 220 будинків - у Київській області.  

Програма була запущена 30 січня у Києві та Київській області. За цей період фінансування вже отримали понад 1200 багатоквартирних будинків. Загальна сума виплачених коштів становить майже 306 млн грн. Розширення на Харківщину є частиною плану з підготовки енергосистеми регіонів до критичних навантажень.

Автор:
Тетяна Бесараб