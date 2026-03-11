Запланована подія 2

Програма "СвітлоДім" триває: вже понад 750 будинків отримали кошти на енергонезалежність

Урядова програма підтримки багатоквартирних будинків "СвітлоДім" триває / Freepik

Станом на 11 березня в рамках держпрограми "СвітлоДім" фінансування отримали 752 багатоквартирних будинки на загальну суму понад 194 млн грн: понад 530 будинків - у Києві та понад 220 будинків - у Київській області.  

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Отримані кошти спрямовуються на закупівлю обладнання, яке забезпечить стабільну роботу життєво необхідної інфраструктури будинків (освітлення, водопостачання, тепла, зв’язку та ліфтів) під час тривалих відключень електроенергії.

Загалом від початку реалізації проєкту надійшло понад 1 760 заявок від будинків, де мешкає понад 250 000 родин.

За географічним розподілом 66% звернень припадає на столицю, а 34% — на Київську область. Серед заявників 75% становлять ОСББ, 18% — управителі багатоквартирних будинків, а 7% — обслуговуючі кооперативи. Майже всі звернення (понад 97%) подані юридичними особами.

Комісія Мінрозвитку розглядає документи щодня. На цей час прийнято рішення за 1692 заявками: 895 погоджено, а 797 відхилено з можливістю повторного подання після виправлення помилок.

Активність учасників залежить від характеристик житла. Найчастіше заявки подають співвласники будинків від 7 до 16 поверхів (47% від загальної кількості). Будинки висотою 17 поверхів і вище становлять 35% заявників, а будівлі до 6 поверхів — 18%. Пріоритет у черзі на виплати мають ті об'єкти, які вже мають підписаний договір із постачальником обладнання. На сьогодні такі документи надали понад 20% заявників.

Мешканці надають перевагу системам, що не потребують постійної заправки пальним. У структурі замовлень акумулятори займають 38%, інвертори — 31%, блоки керування батареями та сонячні панелі — по 11%. Генератори різних типів обирають близько 9% учасників програми. Це підтверджує орієнтацію співвласників на гібридні та акумуляторні рішення для забезпечення автономності.

Нагадаємо, Мінрегіон розширив перелік документів, які можуть підтверджувати характеристики будинку, щоб співвласники багатоквартирних будинків швидше отримували фінансову підтримку за програмою "СвітлоДім".

Автор:
Тетяна Ковальчук