Понад 670 багатоповерхівок уже отримали кошти за програмою "СвітлоДім": яке обладнання обирають

Станом на 5 березня 2026 року за держпрограмою підтримки багатоквартирних будинків "СвітлоДім" фінансування отримав 671 будинок. Загальна сума виплат становить понад 174 млн грн. Основна частина коштів розподілена між Києвом (понад 460 будинків) та Київською областю (понад 200 будинків).

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

За весь час роботи програми надійшло понад 1450 заявок від будинків, де мешкають 247 000 родин. Більшість звернень (66%) припадає на столицю, решта 34% — на Київську область. Серед заявників 75% становлять ОСББ, 18% — управителі будинків та 7% — обслуговуючі кооперативи. Майже всі звернення подані юридичними особами.

Комісія Мінрозвитку вже опрацювала 1365 заявок. З них 682 отримали позитивне рішення, а 683 було відхилено. Заявники, які отримали відмову, мають право подати документи повторно після виправлення недоліків.

Яке обладнання обирають співвласники?

Статистика свідчить про зміну пріоритетів у виборі техніки. Найчастіше мешканці купують акумулятори (38% заявок) та інвертори (31%). Блоки керування батареями та сонячні панелі складають по 11% від загальної кількості запитів, тоді як на генератори припадає 9% звернень.

Як зазначають у відомстві, такий вибір свідчить про тенденцію до використання гібридних та акумуляторних систем, які забезпечують автономність без постійної потреби в паливі.

Ініціатива передбачає надання фінансової допомоги співвласникам у розмірі від 100 до 300 тисяч гривень на придбання автономних джерел електроенергії" — зазначається в описі програми. Отримані кошти дозволить забезпечити безперебійну роботу критично важливих систем будинку — освітлення, водопостачання, тепла, зв’язку та ліфтів — під час тривалих відключень електроенергії.

Нагадаємо, станом на 26 лютого було виплачено багатоквартирним будинкам за урядовою програмою "СвітлоДім" 107,3 млн грн.