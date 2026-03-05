Более 670 многоэтажек уже получили средства по программе "СвітлоДім": какое оборудование выбирают

По состоянию на 5 марта 2026 г. по госпрограмме поддержки многоквартирных домов "СвітлоДім" финансирование получил 671 дом. Общая сумма выплат составляет более 174 млн. грн. Основная часть средств распределена между Киевом (более 460 домов) и Киевской областью (более 200 домов).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

За все время работы программы поступило более 1450 заявок от домов, где проживает 247 000 семей. Большинство обращений (66%) приходится на столицу, остальные 34% - на Киевскую область. Среди заявителей 75% составляют ОСМД, 18% - управляющие домов и 7% - обслуживающие кооперативы. Почти все обращения поданы юридическими лицами.

Комиссия Минразвития уже проработала 1365 заявок. Из них 682 получили положительное решение, а 683 были отклонены. Заявители, получившие отказ, имеют право подать документы повторно после устранения недостатков.

Какое оборудование выбирают совладельцы?

Статистика свидетельствует о смене приоритетов в выборе техники. Чаще всего жильцы покупают аккумуляторы (38% заявок) и инверторы (31%). Блоки управления батареями и солнечные панели составляют по 11% от общего количества запросов, в то время как на генераторы приходится 9% обращений.

Как отмечают в ведомстве, такой выбор свидетельствует о тенденции использования гибридных и аккумуляторных систем, которые обеспечивают автономность без постоянной потребности в топливе.

Инициатива предусматривает предоставление финансовой помощи совладельцам в размере от 100 до 300 тысяч гривен на приобретение автономных источников электроэнергии» — отмечается в описании программы.

Напомним, по состоянию на 26 февраля было выплачено многоквартирным домам по правительственной программе " СвітлоДім " 107,3 млн грн.