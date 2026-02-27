Запланована подія 2

Уряд спрощує документи для співвласників: прискорено отримання допомоги за програмою "СвітлоДім"

Мінрегіон розширив перелік документів, які можуть підтверджувати характеристики будинку, щоб співвласники багатоквартирних будинків швидше отримували фінансову підтримку за програмою "СвітлоДім".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Тепер окрім техпаспорту, підтвердити дані про будинок — поверховість, кількість під’їздів, наявність котелень та інженерних систем — можна документами про введення будинку в експлуатацію, технічною інвентаризацією або сертифікатом енергоефективності. Головне, щоб у документах були сторінки з адресою та основними характеристиками.

Якщо таких документів немає, їх може замінити довідка від органу місцевого самоврядування або його виконавчого органу (у Києві — районної державної адміністрації).

"Вже опрацьовано понад 900 заявок і бачимо, що заявники часто додають, наприклад, довідки про технічну інвентаризацію для підтвердження характеристик будинку. Раніше такі документи не входили до переліку, тому комісія не могла їх враховувати. Саме тому перелік було розширено", — зазначила заступниця міністра Наталія Козловська.

Вона додала, що мета проєкту охопити програмою якомога більше будинків, щоб співвласники могли придбати необхідне обладнання і мати тепло, воду, світло та стабільну роботу життєво важливих систем.

Крім того, урегульовано випадки зміни адреси будинку після завершення будівництва. Тепер представники співвласників мають додавати рішення про присвоєння нової адреси або уточнення реквізитів, якщо у поданих документах ще вказана стара адреса.

Зазначається, що зміни спрямовані на прискорення процесу підтвердження характеристик будинків; збільшення охоплення програмою "СвітлоДім" більшої кількості будинків; спрощення бюрократичних процедур для співвласників.

Нагадаємо, 29 січня Кабмін виділив 800 млн грн із резервного фонду державного бюджетуна реалізацію урядової програми "СвітлоДім", яка передбачає підтримку мешканців багатоквартирних будинків у придбанні незалежних джерел електроенергії.

Автор:
Тетяна Гойденко