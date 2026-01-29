Програма "СвітлоДім": уряд спрямував 800 млн на підтримку ОСББ

Кабмін виділив 800 млн грн із резервного фонду державного бюджету на реалізацію урядової програми “СвітлоДім”, яка передбачає підтримку мешканців багатоквартирних будинків у придбанні незалежних джерел електроенергії.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Енергетична безпека багатоквартирних будинків

Кошти спрямували Міністерству розвитку громад та територій у межах заходів із запобігання виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру. Програма має на меті підвищити енергетичну стійкість житлового фонду та забезпечити базову енергетичну безпеку громадян.

За словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталія Кіндратіва, одним із ключових завдань уряду є гарантування стабільного електроживлення для мешканців багатоквартирних будинків, особливо в умовах можливих надзвичайних ситуацій.

Одержувачами допомоги визначено співвласників багатоквартирних будинків, від імені яких діють Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ), управителі багатоквартирних будинків будь-якої форми власності, а також житлово-будівельні та обслуговуючі кооперативи. На першому етапі програма "СвітлоДім" діятиме в Києві та Київській області.

Фінансування надається на безповоротній основі за рахунок резервного фонду державного бюджету.

Про програму "СвітлоДім"

Уряд запустив програму "СвітлоДім", яка передбачає державну допомогу на суму від 100 до 300 тис. грн для ОСББ, житлових та обслуговувальних кооперативів, а також управителів багатоквартирних будинків. Програма спрямована на придбання енергообладнання для забезпечення автономного електроживлення під час тривалих відключень.

Програма дозволяє гарантувати стабільну роботу ключових систем життєзабезпечення: водопостачання, ліфтів, освітлення, зв’язку та тепла, особливо в опалювальний період.

Розмір допомоги залежить від поверховості будинку та кількості під’їздів. Кошти можна використати на придбання: