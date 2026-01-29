Запланована подія 2

У Києві без тепла залишаються 454 житлові будинки: більшість - на Троєщині

опалення, комунальні послуги, борги
Троєщина без опалення / Freepik

У столиці наразі без теплопостачання залишаються 454 житлові будинки, переважна частина з яких розташована в Деснянському районі. 

Як пише Delo.ua, про це інформує міський голова Володимир Кличко.

Протягом поточного дня комунальні служби підключили до опалення перші понад 100 будинків на Троєщині.

"Комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб повернути теплопостачання в домівки киян", - наголосив він.

Що відбувається на Троєщині

У Деснянському районі Києва триває одна з найгостріших гуманітарних криз цієї зими — сотні будинків залишилися без тепла на тлі масованих російських атак по енергетичній інфраструктурі. В умовах морозів і тривалих відключень проблема опалення виходить далеко за межі локальної аварії й перетворюється на системний виклик для міста.

При цьому в районі проживає майже пів мільйона людей — стільки ж, скільки в обласних центрах на кшталт Вінниці, Хмельницького, Житомира чи Полтави. Про масштаби кризи, відсутність резервних рішень та обмежені повноваження районної влади в інтерв’ю для Delo.ua розповів голова Деснянського району Максим Бахматов.

Як розповів директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко, теплопостачання на Троєщині може почати відновлюватися з 1 лютого. 

Автор:
Ольга Опенько