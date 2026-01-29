У Києві на Троєщині деякі продуктові супермаркети працюватимуть цілодобово

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України звернулося до торговельних мереж із проханням підтримати мешканців Деснянського району міста Києва мікрорайону Троєщина та організувати цілодобову роботу окремих продуктових супермаркетів.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що такі торговельні об’єкти мають забезпечувати безперебійний доступ населення до продуктів харчування, а також частково виконувати функції пунктів незламності – надавати можливість зігрітися та підзарядити мобільні пристрої.

У Мінекономіки наголошують, що супермаркети працюватимуть як у звичайному режимі за наявності централізованого електропостачання, так і з використанням власних джерел електрогенерації у разі відключень.

Інформацію про початок роботи супермаркетів у цілодобовому режимі, а також перелік магазинів і їхні адреси буде оприлюднено Деснянською районною державною адміністрацією.

"Безперебійний доступ людей до продуктів харчування та базових послуг є критично важливим. Ми вдячні торговельним мережам за готовність підтримати мешканців столиці та фактично долучитися до системи життєстійкості міста. Така співпраця держави й бізнесу – приклад відповідального партнерства заради людей", – наголосив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький.

Що відбувається на Троєщині

У Деснянському районі Києва триває одна з найгостріших гуманітарних криз цієї зими — сотні будинків залишилися без тепла на тлі масованих російських атак по енергетичній інфраструктурі. В умовах морозів і тривалих відключень проблема опалення виходить далеко за межі локальної аварії й перетворюється на системний виклик для міста.

При цьому в районі проживає майже пів мільйона людей — стільки ж, скільки в обласних центрах на кшталт Вінниці, Хмельницького, Житомира чи Полтави. Про масштаби кризи, відсутність резервних рішень та обмежені повноваження районної влади в інтерв’ю для Delo.ua розповів голова Деснянського району Максим Бахматов.

Як розповів директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко, теплопостачання на Троєщині може почати відновлюватися з 1 лютого.