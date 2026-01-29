Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,77

--0,19

EUR

51,23

-0,00

Готівковий курс:

USD

43,10

42,95

EUR

51,55

51,30

ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У Києві на Троєщині деякі продуктові супермаркети працюватимуть цілодобово

Троєщина
У Деснянському районі Києва триває одна з найгостріших гуманітарних криз цієї зими. Фото: facebook.com/mbakhmatov

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України звернулося до торговельних мереж із проханням підтримати мешканців Деснянського району міста Києва мікрорайону Троєщина та організувати цілодобову роботу окремих продуктових супермаркетів.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що такі торговельні об’єкти мають забезпечувати безперебійний доступ населення до продуктів харчування, а також частково виконувати функції пунктів незламності – надавати можливість зігрітися та підзарядити мобільні пристрої.

У Мінекономіки наголошують, що супермаркети працюватимуть як у звичайному режимі за наявності централізованого електропостачання, так і з використанням власних джерел електрогенерації у разі відключень.

Інформацію про початок роботи супермаркетів у цілодобовому режимі, а також перелік магазинів і їхні адреси буде оприлюднено Деснянською районною державною адміністрацією.

"Безперебійний доступ людей до продуктів харчування та базових послуг є критично важливим. Ми вдячні торговельним мережам за готовність підтримати мешканців столиці та фактично долучитися до системи життєстійкості міста. Така співпраця держави й бізнесу – приклад відповідального партнерства заради людей", –  наголосив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький.

Що відбувається на Троєщині

У Деснянському районі Києва триває одна з найгостріших гуманітарних криз цієї зими — сотні будинків залишилися без тепла на тлі масованих російських атак по енергетичній інфраструктурі. В умовах морозів і тривалих відключень проблема опалення виходить далеко за межі локальної аварії й перетворюється на системний виклик для міста.

При цьому в районі проживає майже пів мільйона людей — стільки ж, скільки в обласних центрах на кшталт Вінниці, Хмельницького, Житомира чи Полтави. Про масштаби кризи, відсутність резервних рішень та обмежені повноваження районної влади в інтерв’ю для Delo.ua розповів голова Деснянського району Максим Бахматов.

Як розповів директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко, теплопостачання на Троєщині може почати відновлюватися з 1 лютого. 

Автор:
Світлана Манько