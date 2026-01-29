Тепло на Троєщині може з’явитися з 1 лютого — експерт

Теплопостачання на Троєщині може почати відновлюватися з 1 лютого. Про це в інтерв’ю Delo.ua розповів директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

"Там іде активна робота, і я очікую, що опалення почне з’являтися на Троєщині десь 1 лютого", — зазначив експерт.

За його словами, надзвичайна ситуація в Деснянському районі виникла через те, що внаслідок обстрілів була уражена ТЕЦ-6, яка була єдиним джерелом тепла для району. І якщо частину інших районів вдалося перекрити іншими котельнями, то 670–700 будинків частини Деснянського району такої альтернативи не мають.

"Зараз іде максимально інтенсивна робота, щоб ТЕЦ-6 подала тепло. Я щиро сподіваюся, що з тих уламків, які там залишилися після останніх атак, вдасться зібрати щось робоче. Повторююся, за 2–3 дні тепло повернеться", — додав Харченко.

Через російські обстріли частина Києва залишається без опалення

За даними Київської міської державної адміністрації, станом на вечір 28 січня через масовані атаки на критичну інфраструктуру 639 багатоповерхівок столиці залишалися без опалення. Переважна більшість із них — на Троєщині. Частина — у кількох інших районах міста. Бригади комунальних служб та енергетиків працюють у посиленому режимі. Ремонти тривають цілодобово, і до робіт залучені понад тисяча фахівців зі столиці та інших регіонів України.

"Бригади комунальників та енергетиків роблять усе, щоб подати теплоносій у будинки, які залишилися без тепла внаслідок масованих атак ворога на критичну інфраструктуру Києва", — написав Кличко.

Тим часом голова Деснянського району, в якому знаходиться більшість відрізаних від теплопостачання будинків, Максим Бахматов в інтерв’ю Delo.ua розповів, що ситуація з опаленням на Троєщині критична. Для того щоб урятувати життя людей, районна влада вивозить до пансіонатів маломобільних людей, людей з інвалідністю, а також ветеранів російсько-української війни. Крім того, в районі розгорнуто пункти обігріву.

26 січня Київ отримав від Польщі 130 генераторів різної потужності, що допоможуть стабілізувати роботу критичних об’єктів та закладів соціальної сфери під час енергетичної кризи. Кошти на ці генератори збирали польські волонтери. За 10 днів 60 000 поляків здали 80 млн злотих (майже 2 млн євро).

Загальна потужність переданого обладнання становить 2 376 кВт, що значно посилює енергетичну стійкість столиці.

Нагадаємо, у Києві станом на ранок 22 січня без теплопостачання були майже 3 тисячі багатоповерхівок.