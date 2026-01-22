Майже три тисячі київських будинків залишаються без опалення

У Києві станом на ранок, 22 січня, без теплопостачання залишаються майже 3 тисячі багатоповерхівок.

Як пише Delo.ua, про це інформує мер Києва Віталій Кличко.

Київ без опалення

Упродовж минулої ночі тепло повернули до 227 осель. Це вже друге відновлення систем після пошкоджень інфраструктури внаслідок ворожих атак 9 та 20 січня.

У столиці й надалі застосовують екстрені відключення електроенергії.

"Комунальники й енергетики працюють цілодобово, щоб повернути в оселі киян тепло та світло", - повідомив Кличко.

Нагадаємо, 20 січня ворог застосував балістичне озброєння та понад 300 ударних дронів. Під ударом опинилися Київ і область, Дніпропетровщина, Сумщина, Одещина, Вінниччина, Запоріжжя та Полтавщина. Основний удар припав на життєво важливі об'єкти, що забезпечують міста теплом та водою.

Додамо, що енергетичний селектор, проведений президентом України Володимиром Зеленським, показав складну ситуацію у Києві та низці областей. Глава держави підкреслив необхідність додаткових заходів для стабілізації енергопостачання і наголосив на бронюванні 100% персоналу енергетичних компаній.