Ворог продовжує терор українських міст: у Києві та Дніпрі складна ситуація з теплом та водою

Енергетична інфраструктура України вкотре стала мішенню для масштабної атаки. У ніс на 20 січня ворог застосував балістичне озброєння та понад 300 ударних дронів. Під ударом опинилися Київ і область, Дніпропетровщина, Сумщина, Одещина, Вінниччина, Запоріжжя та Полтавщина.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Основний удар припав на життєво важливі об'єкти, що забезпечують міста теплом та водою.

Яка ситуація у Києві?

У столиці ситуація залишається напруженою. Внаслідок атак без опалення залишилися 5 635 будинків — це майже 46% усього житлового фонду міста. Особливо складна ситуація в оселях, які постраждали ще раніше.

"12 будинків не мають тепла ще з 9 січня – через прямі наслідки обстрілів", — зазначив Кулеба.

Для ліквідації наслідків розгорнуто справжній внутрішній фронт. До робіт залучено 40 аварійних бригад "Укрзалізниці" та 20 спеціалізованих бригад з інших регіонів України. Усі вони працюють пліч-о-пліч із міськими службами в режимі 24/7.

Окрім тепла, кияни зіткнулися з проблемами водопостачання. Наразі ситуація виглядає так:

Правобережжя — система працює на зниженому тиску, можливі перебої на верхніх поверхах;

Лівобережжя — тимчасово без води залишилися близько 3 500 житлових будинків.

Міністр запевнив, що робиться усе можливе: "Очікуємо відновлення подачі протягом дня".

Удар по Дніпропетровщині

Не менш важким видався ранок для мешканців Дніпра та Зеленодольська. Удари по критичній інфраструктурі призвели до відключення опалення для понад 15 тисяч абонентів.

Наразі ремонтні роботи тривають. Для подолання наслідків влада залучила усі доступні резерви, щоб якнайшвидше повернути комфорт у домівки українців.

Нагадаємо, через російський удар сьогодні зранку у Києві фіксувалися перебої з тепло- та енергопостачанням, а метро через складну ситуацію з електрикою працює зі змінами.