Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,41

+0,02

EUR

50,44

-0,00

Готівковий курс:

USD

43,50

43,43

EUR

50,75

50,55

ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У Києві за вихідні опалення повернули ще 27 будинкам: скільки багатоповерхівок досі без тепла

відновлення теплопостачання у Києві.
У Києві ще 19 будинків без тепла. / Мінрозвитку громад і територій

Київ продовжує оговтуватися від наслідків масованої російської атаки, що сталася 9 січня. Найскладніша ситуація склалася в Голосіївському районі столиці. За суботу та неділю теплопостачання відновили у 27 житлових будинках.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, наразі в Києві залишається 19 багатоповерхівок, де роботи ще тривають. Окрім наслідків обстрілів, аварійні бригади паралельно працюють над усуненням поривів у 106 будинках, де мережі не витримали поєднання негоди та зношеності систем.

Сьогодні у столиці працюють 50 додаткових ремонтних бригад, присланих на допомогу. Зокрема "Укрзалізниця" делегувала 100 своїх фахівців. Це досвідчені зварювальники та слюсарі з Донеччини, Харківщини, Одещини та Львівщини.

"Роботи тривають, доки тепло не буде відновлене в кожній квартирі. Дякую громадам, Укрзалізниці, всім фахівцям, які об’єдналися, щоб якнайшвидше повернути опалення в оселі киян", – зазначив Кулеба.

Нагадаємо, станом на 16 січня у Києві без опалення були близько 100 багатоповерхових будинків із майже 6 тисяч, які втратили теплопостачання після масованої атаки на столицю 9 січня.

Автор:
Тетяна Ковальчук