У Києві за вихідні опалення повернули ще 27 будинкам: скільки багатоповерхівок досі без тепла

Київ продовжує оговтуватися від наслідків масованої російської атаки, що сталася 9 січня. Найскладніша ситуація склалася в Голосіївському районі столиці. За суботу та неділю теплопостачання відновили у 27 житлових будинках.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, наразі в Києві залишається 19 багатоповерхівок, де роботи ще тривають. Окрім наслідків обстрілів, аварійні бригади паралельно працюють над усуненням поривів у 106 будинках, де мережі не витримали поєднання негоди та зношеності систем.

Сьогодні у столиці працюють 50 додаткових ремонтних бригад, присланих на допомогу. Зокрема "Укрзалізниця" делегувала 100 своїх фахівців. Це досвідчені зварювальники та слюсарі з Донеччини, Харківщини, Одещини та Львівщини.

"Роботи тривають, доки тепло не буде відновлене в кожній квартирі. Дякую громадам, Укрзалізниці, всім фахівцям, які об’єдналися, щоб якнайшвидше повернути опалення в оселі киян", – зазначив Кулеба.

Нагадаємо, станом на 16 січня у Києві без опалення були близько 100 багатоповерхових будинків із майже 6 тисяч, які втратили теплопостачання після масованої атаки на столицю 9 січня.