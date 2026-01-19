Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,41

+0,02

EUR

50,44

-0,00

Наличный курс:

USD

43,50

43,43

EUR

50,75

50,55

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Киеве за выходные отопления вернули еще 27 домам: сколько многоэтажек до сих пор без тепла

возобновление теплоснабжения в Киеве.
В Киеве еще 19 домов без тепла. / Минрозвития общин и территорий

Киев продолжает приходить в себя от последствий массированной российской атаки, произошедшей 9 января. Сложнейшая ситуация сложилась в Голосеевском районе столицы. За субботу и воскресенье теплоснабжение было возобновлено в 27 жилых домах.

Как пишет Delo . Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

По его словам, в настоящее время в Киеве остается 19 многоэтажек, где работы еще продолжаются. Кроме последствий обстрелов, аварийные бригады параллельно работают над устранением порывов в 106 домах, где сети не выдержали сочетания непогоды и износа систем.

Сегодня в столице работает 50 дополнительных ремонтных бригад, присланных на помощь. В частности, "Укрзализныця" делегировала 100 своих специалистов. Это опытные сварщики и слесари из Донецкой, Харьковской, Одесской и Львовской области.

"Работы продолжаются, пока тепло не будет восстановлено в каждой квартире. Спасибо общинам, Укрзализныци, всем специалистам, которые объединились, чтобы как можно быстрее вернуть отопление в доме киевлян", - отметил Кулеба.

Напомним, с таном на 16 января в Киеве без отопления было около 100 многоэтажных домов из почти 6 тысяч, потерявших теплоснабжение после массированной атаки на столицу 9 января.

Автор:
Татьяна Ковальчук