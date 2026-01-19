В Киеве за выходные отопления вернули еще 27 домам: сколько многоэтажек до сих пор без тепла

Киев продолжает приходить в себя от последствий массированной российской атаки, произошедшей 9 января. Сложнейшая ситуация сложилась в Голосеевском районе столицы. За субботу и воскресенье теплоснабжение было возобновлено в 27 жилых домах.

Как пишет Delo . Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

По его словам, в настоящее время в Киеве остается 19 многоэтажек, где работы еще продолжаются. Кроме последствий обстрелов, аварийные бригады параллельно работают над устранением порывов в 106 домах, где сети не выдержали сочетания непогоды и износа систем.

Сегодня в столице работает 50 дополнительных ремонтных бригад, присланных на помощь. В частности, "Укрзализныця" делегировала 100 своих специалистов. Это опытные сварщики и слесари из Донецкой, Харьковской, Одесской и Львовской области.

"Работы продолжаются, пока тепло не будет восстановлено в каждой квартире. Спасибо общинам, Укрзализныци, всем специалистам, которые объединились, чтобы как можно быстрее вернуть отопление в доме киевлян", - отметил Кулеба.

Напомним, с таном на 16 января в Киеве без отопления было около 100 многоэтажных домов из почти 6 тысяч, потерявших теплоснабжение после массированной атаки на столицу 9 января.