В Киеве без отопления остаются около 100 многоэтажек

По состоянию на середину дня в Киеве без отопления остаются около 100 многоэтажных домов из почти 6 тысяч, потерявших теплоснабжение после массированной атаки на столицу 9 января.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Коммунальные службы работают в круглосуточном режиме и продолжают ремонтировать поврежденную в результате обстрелов критическую инфраструктуру.

В то же время, ситуация с энергоснабжением, от которого зависит предоставление коммунальных услуг, остается сложной. Город продолжает жить по экстренным графикам отключений электроэнергии. Энергетики продолжают работу, чтобы быстрее стабилизировать ситуацию.

Все задействованные городские службы прилагают максимум усилий, чтобы вернуть киевлянам необходимые коммунальные услуги.

Напомним, 14 января президент Владимир Зеленский объявил введение чрезвычайного положения в энергетике. В Киеве создали штаб по координации ситуации, которая будет действовать постоянно. Руководителем работ по поддержке людей и общин в таких условиях, а также решению практических вопросов президент определил первого вице-премьер-министра – министра энергетики Дениса Шмыгаля.