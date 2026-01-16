Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,39

+0,27

EUR

50,44

+0,17

Наличный курс:

USD

43,50

43,40

EUR

50,75

50,58

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Киеве без отопления остаются около 100 многоэтажек

отопление
Коммунальные службы Киева круглосуточно восстанавливают критическую инфраструктуру / Pixabay

По состоянию на середину дня в Киеве без отопления остаются около 100 многоэтажных домов из почти 6 тысяч, потерявших теплоснабжение после массированной атаки на столицу 9 января.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

По состоянию на середину дня в Киеве без отопления остаются около 100 многоэтажных домов из почти 6 тысяч, потерявших теплоснабжение после массированной атаки на столицу 9 января.

Коммунальные службы работают в круглосуточном режиме и продолжают ремонтировать поврежденную в результате обстрелов критическую инфраструктуру.

В то же время, ситуация с энергоснабжением, от которого зависит предоставление коммунальных услуг, остается сложной. Город продолжает жить по экстренным графикам отключений электроэнергии. Энергетики продолжают работу, чтобы быстрее стабилизировать ситуацию.

Все задействованные городские службы прилагают максимум усилий, чтобы вернуть киевлянам необходимые коммунальные услуги.

Напомним, 14 января президент Владимир Зеленский объявил введение чрезвычайного положения в энергетике. В Киеве создали штаб по координации ситуации, которая будет действовать постоянно. Руководителем работ по поддержке людей и общин в таких условиях, а также решению практических вопросов президент определил первого вице-премьер-министра – министра энергетики Дениса Шмыгаля.

Автор:
Ольга Опенько