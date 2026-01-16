У Києві без опалення залишаються близько 100 багатоповерхівок

Станом на середину дня у Києві без опалення залишаються близько 100 багатоповерхових будинків із майже 6 тисяч, які втратили теплопостачання після масованої атаки на столицю 9 січня.

Як інформує Delo.ua, про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

Комунальні служби працюють у цілодобовому режимі та продовжують ремонтувати пошкоджену внаслідок обстрілів критичну інфраструктуру.

Водночас ситуація з енергопостачанням, від якого залежить надання комунальних послуг, залишається складною. Місто й надалі живе за екстреними графіками відключень електроенергії. Енергетики продовжують роботу, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію.

Усі задіяні міські служби докладають максимум зусиль, аби повернути киянам необхідні комунальні послуги.

Нагадаємо, 14 січня президент Володимир Зеленський оголосив запровадження надзвичайного стану в енергетиці. У Києві створили штаб щодо координації ситуації, який діятиме постійно. Керівником робіт із підтримки людей і громад у таких умовах, а також вирішення практичних питань президент визначив першого віцепремʼєр-міністра – міністра енергетики Дениса Шмигаля.