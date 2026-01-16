Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,39

+0,27

EUR

50,44

+0,17

Готівковий курс:

USD

43,50

43,40

EUR

50,75

50,58

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Уряд дозволив регіонам гнучко змінювати комендантську годину під час енергокризи

вулиця
Комендантська година в Києві: можливі нові правила під час енергокризи / Depositphotos

Уряд ухвалив зміни до постанови, які дозволяють регіонам запроваджувати гнучкі правила комендантської години на період надзвичайної ситуації в енергетиці. Очікується, що перше відповідне рішення на рівні громади може бути ухвалене найближчим часом у Києві.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби.

Комендантська година по-новому

"Усі рішення ухвалюються виключно через Раду оборони міста Києва, за участі сил безпеки. Самовільних рішень на місцях не буде", - наголосив він.

Як це буде працювати:

1. На час дії надзвичайної ситуації в енергетиці дістатися до пунктів незламності можна 24/7. Перепустки для цього не потрібні.

2. Дозволяється рух приватного транспорту, якщо ви їдете саме до пункту незламності. Громадський транспорт - за рішенням місцевої влади, виходячи із безпекової ситуації.

3. Пунктами незламності можуть бути магазини, аптеки, АЗС, заклади сфери послуг і торгово-розважальні центри якщо в них є:

  • автономномне живлення; 
  • опалення; 
  • стабільний зв’язок; 
  • подовжувачі; 
  • безкоштовний гарячий чай.

4. Для бізнесу, який офіційно виконує функцію пункту незламності, надається можливість працювати 24/7.

Нагадаємо, 14 січня президент Володимир Зеленський оголосив запровадження надзвичайного стану в енергетиці. У Києві створили штаб щодо координації ситуації, який діятиме постійно. Керівником робіт із підтримки людей і громад у таких умовах, а також вирішення практичних питань президент визначив першого віцепремʼєр-міністра – міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Що таке комендантська година?

Комендантська година — період, коли у темну пору доби заборонено перебувати на вулицях та в громадських місцях. У кожній області цей час визначається окремо відповідною військовою адміністрацією.

Майже в усіх регіонах, де немає бойових дій, вона триває наразі протягом п’яти нічних годин. Єдиною областю, де комендантської години немає, є Закарпатська.

Автор:
Ольга Опенько