Уряд дозволив регіонам гнучко змінювати комендантську годину під час енергокризи

Уряд ухвалив зміни до постанови, які дозволяють регіонам запроваджувати гнучкі правила комендантської години на період надзвичайної ситуації в енергетиці. Очікується, що перше відповідне рішення на рівні громади може бути ухвалене найближчим часом у Києві.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби.

Комендантська година по-новому

"Усі рішення ухвалюються виключно через Раду оборони міста Києва, за участі сил безпеки. Самовільних рішень на місцях не буде", - наголосив він.

Як це буде працювати:

1. На час дії надзвичайної ситуації в енергетиці дістатися до пунктів незламності можна 24/7. Перепустки для цього не потрібні.

2. Дозволяється рух приватного транспорту, якщо ви їдете саме до пункту незламності. Громадський транспорт - за рішенням місцевої влади, виходячи із безпекової ситуації.

3. Пунктами незламності можуть бути магазини, аптеки, АЗС, заклади сфери послуг і торгово-розважальні центри якщо в них є:

автономномне живлення;

опалення;

стабільний зв’язок;

подовжувачі;

безкоштовний гарячий чай.

4. Для бізнесу, який офіційно виконує функцію пункту незламності, надається можливість працювати 24/7.

Нагадаємо, 14 січня президент Володимир Зеленський оголосив запровадження надзвичайного стану в енергетиці. У Києві створили штаб щодо координації ситуації, який діятиме постійно. Керівником робіт із підтримки людей і громад у таких умовах, а також вирішення практичних питань президент визначив першого віцепремʼєр-міністра – міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Що таке комендантська година?

Комендантська година — період, коли у темну пору доби заборонено перебувати на вулицях та в громадських місцях. У кожній області цей час визначається окремо відповідною військовою адміністрацією.

Майже в усіх регіонах, де немає бойових дій, вона триває наразі протягом п’яти нічних годин. Єдиною областю, де комендантської години немає, є Закарпатська.