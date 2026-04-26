Європейський банк інвестував €3,4 млрд в енергетику України та планує нові проєкти до зими

Енергетичний сектор України залишається одним із ключових напрямів фінансування Європейського банку реконструкції та розвитку. З початку повномасштабної війни банк уже інвестував в українську енергетику близько €3,4 млрд, а в межах підготовки до проходження наступної зими планується реалізація проєктів зі збільшення генераційних потужностей приблизно на 700 МВт.

Про це заявила президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо, зазначивши, що пріоритетом залишаються рішення, які підвищують стійкість енергосистеми в умовах воєнних ризиків.

Йдеться насамперед про розвиток відновлюваної генерації, децентралізованих газових потужностей та систем накопичення енергії.

За її словами, банк розглядає ці напрями як найбільш практичні для швидкого підсилення енергетичної інфраструктури перед опалювальним сезоном.

Окремо ЄБРР опрацьовує проєкт децентралізованого газового теплопостачання загальною потужністю близько 400 МВт. Водночас банк підкреслює значний потенціал акумуляторних систем, які можуть підвищити стабільність енергопостачання в пікові періоди споживання та під час аварійних відключень.

Щодо ядерної енергетики, у ЄБРР зазначають, що наразі не мають нових проєктів в Україні у короткостроковій перспективі. Банк пояснює це питаннями управління в минулі роки, однак не виключає участі в майбутніх ініціативах, зокрема пов’язаних із продовженням терміну експлуатації атомних енергоблоків.

При цьому розвиток малих модульних реакторів банк розглядає як довгостроковий тренд, який поки перебуває на етапі високовартісних пілотних проєктів.

Загалом з 2022 року ЄБРР відкрив фінансування для України на понад €9,7 млрд, значна частина якого спрямована на відновлення критичної інфраструктури та підтримку економічної стійкості.

Зауважимо, Україна та ЄБРР готують нові фінансові рішення для підтримки енергетичного сектору: зокрема, кредит у розмірі 90 млн євро для НЕК “Укренерго” та тимчасовий перерозподіл 160 млн євро на закупівлю природного газу для проходження опалювального сезону.