Новости
Правительство разрешило регионам гибко менять комендантский час во время энергокризиса

Правительство разрешило регионам гибко менять комендантский час во время энергокризиса
Правительство приняло изменения в постановление, позволяющее регионам вводить гибкие правила комендантского часа на период чрезвычайной ситуации в энергетике. Ожидается, что первое соответствующее решение на уровне общины может быть принято в ближайшее время в Киеве.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения министра развития общин и территорий Алексея Кулебы.

Комендантский час по-новому

"Все решения принимаются исключительно через Совет обороны города Киева, с участием сил безопасности. Самовольных решений на местах не будет", - подчеркнул он.

Как это будет работать:

1. На момент действия чрезвычайной ситуации в энергетике добраться до пунктов несокрушимости можно 24/7. Пропуска для этого не нужны.

2. Разрешается движение частного транспорта, если вы едете именно в пункт несокрушимости. Общественный транспорт – по решению местных властей, исходя из ситуации безопасности.

3. Пунктами несокрушимости могут быть магазины, аптеки, АЗС, заведения сферы услуг и торгово-развлекательные центры, если у них есть:

  • автономное питание;
  • отопление;
  • стабильная связь;
  • удлинители;
  • бесплатный горячий чай.

4. Для бизнеса, официально выполняющего функцию пункта несокрушимости, предоставляется возможность работать 24/7.

Напомним, 14 января президент Владимир Зеленский объявил введение чрезвычайного положения в энергетике. В Киеве создали штаб по координации ситуации, которая будет действовать постоянно. Руководителем работ по поддержке людей и общин в таких условиях, а также решению практических вопросов президент определил первого вице-премьер-министра – министра энергетики Дениса Шмыгаля.

Что такое комендантский час?

Комендантский час  - период, когда в темное время суток запрещено находиться на улицах и в общественных местах. В каждой области это время определяется отдельно соответствующей военной администрацией.

Почти во всех регионах, где нет боевых действий, она продолжается в течение пяти ночных часов. Единственной областью, где комендантского часа нет, есть Закарпатская.

Автор:
Ольга Опенько