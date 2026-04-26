Європейський банк виділяє ОККО €50 млн на будівництво нової ВЕС

На Волині побудують новий вітропарк / Depositphotos

Європейський банк реконструкції та розвитку надасть до 50 млн євро довгострокового кредиту на будівництво та експлуатацію нової вітрової електростанції потужністю 189 МВт в Україні. Фінансування отримають компанії ТОВ "Волинь Вест Вінд-2" та ТОВ "Волинь Вест Вінд-3", які входять до групи OKKO.

Кредит ЄБРР стане частиною ширшого пакета старшого боргового фінансування, яке також забезпечать Міжнародна фінансова корпорація та Чорноморський банк торгівлі та розвитку. Загальна вартість проєкту оцінюється у 262 млн євро.

Новий енергетичний об’єкт має посилити стійкість української енергосистеми на тлі російських атак по критичній інфраструктурі. Очікується, що станція щороку вироблятиме близько 467 ГВт·год електроенергії.

У ЄБРР зазначають, що запуск проєкту також сприятиме декарбонізації економіки. За попередніми оцінками, робота електростанції дозволить скорочувати викиди CO₂ приблизно на 300 тис. тонн щороку.

Проєкт реалізують у Волинській області через спеціально створені компанії. Позичальники контролюються VI.AN Holding, що входить до структури OKKO Group.

Банк наголошує, що надає фінансування, яке зараз обмежено доступне на комерційному ринку, зокрема довгострокові кредитні ресурси та структуру проєктного фінансування.

Окремо проєкт отримає гарантійну підтримку та технічну допомогу в межах програми Hi-Bar Інвестиційної програми ЄС для України. Кошти спрямують, зокрема, на технічний аудит, екологічну перевірку, кібербезпеку та контроль впровадження.

У ЄБРР віднесли проєкт до категорії B за екологічними стандартами. Основні ризики стосуються впливу турбін і ліній електропередач на птахів та кажанів, використання земельних ресурсів і безпеки праці під час будівництва. Для цього передбачено окремий план екологічних і соціальних заходів.

Також ЄБРР планує надати довгостроковий кредит обсягом до €65 млн для будівництва нової вітроелектростанції в Україні. Загальна вартість реалізації проєкту Notus Wind оцінюється у 231,4 млн євро.

Автор:
Тетяна Гойденко