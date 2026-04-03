В Україні збудують вітроелектростанцію за 231 млн євро: деталі проєкту Notus Wind

Європейський банк реконструкції та розвитку планує надати довгостроковий старший кредит обсягом до €65 млн для будівництва нової вітроелектростанції в Україні. Загальна вартість реалізації проєкту Notus Wind оцінюється у 231,4 млн євро.

Кошти отримає спеціально створена українська компанія, що належить німецькому девелоперу Notus Energy. Очікується, що рада директорів банку розгляне цей проєкт 29 квітня 2026 року.

Виробничі потужності ВЕС

За розрахунками фахівців ЄБРР, нова вітроелектростанція щорічно генеруватиме близько 331,6 ГВт·год відновлюваної енергії.

Робота об’єкта дозволить суттєво скоротити викиди вуглекислого газу — очікуваний показник зменшення сягає понад 213 300 тонн CO₂ на рік.

Проєкт Notus Wind є частиною ширшої стратегії девелопера в Україні, де загальний портфель компанії перевищує 1,3 ГВт потужностей.

Склад інвесторів

Основним власником проєкту виступає німецька Notus Energy, яка вже реалізувала 1,6 ГВт вітрових потужностей у 13 країнах світу.

Міноритарними акціонерами є Horizon Capital через фонд Catalyst Fund, а також Green for Growth Fund. Дана інвестиція продовжує розвиток угоди, розпочатої на початку 2026 року в Одеській області.

Ця ВЕС стане першим із трьох запланованих об’єктів компанії, загальна потужність яких має сягнути близько 300 МВт.

Раніше повідомлялося, що Міжнародна фінансова корпорація IFC, що входить до групи Світового банку, може надати €70 млн кредиту на реалізацію проєкту будівництва вітрової електростанції в Одеській області потужністю 120 МВт. Загальна вартість проєкту оцінюється у €231 млн.