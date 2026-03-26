Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,87

--0,05

EUR

50,85

--0,04

Готівковий курс:

USD

44,05

43,95

EUR

51,20

51,00

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

IFC розглядає кредит €70 млн на будівництво вітрової електростанції на Одещині

вітряки
IFC розглядає кредит €70 млн на будівництво вітрової електростанції на Одещині / Freepik

Міжнародна фінансова корпорація IFC, що входить до групи Світового банку, може надати €70 млн кредиту на реалізацію проєкту будівництва вітрової електростанції в Одеській області потужністю 120 МВт. Загальна вартість проєкту оцінюється у €231 млн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на сайт корпорації.

Наразі IFC підтримує проєкт на підготовчому етапі, зокрема аналізує ринок електроенергії та умови майбутніх угод купівлі-продажу електроенергії, щоб підвищити його інвестиційну привабливість. Остаточне рішення щодо участі у фінансуванні може бути ухвалене радою директорів корпорації 15 травня.

Проєкт реалізується спеціалізованою компанією, зареєстрованою в Україні. Основним інвестором виступає німецька Notus Energy GmbH, яка має портфель вітроенергетичних потужностей понад 1,6 ГВт у різних країнах.

До структури акціонерів також входять Horizon Capital через фонд Catalyst Fund та Green for Growth Fund.

Крім того, IFC наприкінці квітня розгляне можливість організації кредитного фінансування до €250 млн для компанії Elementum Energy на розвиток вітрових проєктів в Україні загальною вартістю близько €400 млн.

Ініціативи з розвитку вітроенергетики є частиною ширшої стратегії відновлення енергетичного сектору України та залучення міжнародних інвестицій у відновлювану енергетику.

Зауважимо, у 2026 році планується запуск 500–600 МВт вітрових електростанцій, левова частка яких почне видавати струм у мережу найближчими місяцями. Торік країна ввела в експлуатацію 512 МВт потужностей для накопичення енергії.

Автор:
Тетяна Гойденко