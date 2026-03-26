IFC розглядає кредит €70 млн на будівництво вітрової електростанції на Одещині

Міжнародна фінансова корпорація IFC, що входить до групи Світового банку, може надати €70 млн кредиту на реалізацію проєкту будівництва вітрової електростанції в Одеській області потужністю 120 МВт. Загальна вартість проєкту оцінюється у €231 млн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на сайт корпорації.

Наразі IFC підтримує проєкт на підготовчому етапі, зокрема аналізує ринок електроенергії та умови майбутніх угод купівлі-продажу електроенергії, щоб підвищити його інвестиційну привабливість. Остаточне рішення щодо участі у фінансуванні може бути ухвалене радою директорів корпорації 15 травня.

Проєкт реалізується спеціалізованою компанією, зареєстрованою в Україні. Основним інвестором виступає німецька Notus Energy GmbH, яка має портфель вітроенергетичних потужностей понад 1,6 ГВт у різних країнах.

До структури акціонерів також входять Horizon Capital через фонд Catalyst Fund та Green for Growth Fund.

Крім того, IFC наприкінці квітня розгляне можливість організації кредитного фінансування до €250 млн для компанії Elementum Energy на розвиток вітрових проєктів в Україні загальною вартістю близько €400 млн.

Зауважимо, у 2026 році планується запуск 500–600 МВт вітрових електростанцій, левова частка яких почне видавати струм у мережу найближчими місяцями. Торік країна ввела в експлуатацію 512 МВт потужностей для накопичення енергії.