НБУ випустив пам’ятну монету до 40-річчя Чорнобильської катастрофи

До 40-ї річниці Чорнобильської катастрофи Національний банк України випустив пам’ятну монету “Тим, хто врятував світ”, присвячену ліквідаторам аварії на ЧАЕС.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Як виглядає нова монета НБУ до річниці ЧАЕС

40 років тому, 26 квітня 1986 року, сталася аварія на Чорнобильській атомній електростанції - найбільша техногенна катастрофа в історії ядерної енергетики.

Подія призвела до масштабного радіоактивного забруднення територій Європи, довготривалих екологічних наслідків і евакуації понад 90 тисяч людей. Точна кількість людських втрат досі залишається невстановленою.

Водночас Чорнобиль став символом не лише трагедії, а й людського подвигу. Близько 600 тисяч ліквідаторів - військові, пожежники, медики, інженери, будівельники, водолази та науковці - брали участь у ліквідації наслідків аварії.

До річниці події Національний банк України представив пам’ятну монету "Тим, хто врятував світ. 40 років Чорнобильської катастрофи". Презентація відбулася під час відкриття виставки "Чорнобиль: 40 років потому. Історія, що зобов’язує".

Голова НБУ Андрій Пишний зазначив, що монета є символом пам’яті про трагедію та подяки ліквідаторам, а також нагадуванням про важливість недопущення подібних катастроф у майбутньому.

Про монету

Номінал: 5 гривень.

до 50 000 штук у сувенірному пакованні.

Художник: Микола Коваленко.

Особливості дизайну:

Аверс: стилізований напис "ЧОРНОБ", де перші дві літери утворюють число "40", що символізує 40-річчя трагедії. Незавершена літера "Б" переходить у реверс композиції.

стилізований напис "ЧОРНОБ", де перші дві літери утворюють число "40", що символізує 40-річчя трагедії. Незавершена літера "Б" переходить у реверс композиції. Реверс: слово "БІЛЬ", яке символізує страждання та наслідки катастрофи, а також колективну пам’ять про подію.

Придбати монету можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та у банків-дистриб’юторів. Информація про старт продажів буде оприлюднена додатково.

