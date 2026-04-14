В Україні з’явиться нова пам’ятна монета про оборонну галузь

Національний банк презентував нову пам’ятну монету “Країна супергероїв. Дякуємо зброярам!” до Дня працівника оборонно-прислового комплексу. Вона присвячена інженерам і виробникам озброєння, які забезпечують обороноздатність країни під час війни.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Пам’ятна монета про українських зброярів

Пам’ятна монета "Країна супергероїв. Дякуємо зброярам!" має номінал 5 гривень і виготовлена з нейзильберу.

На її аверсі зображено орнамент української вишивки, який поступово трансформується у піксель. Такий дизайн символізує розвиток української сили - від традиційної спадщини до сучасних технологій. У нижній частині розміщено напис "Дякуємо зброярам!".

Реверс монети прикрашає фігура українського зброяра, який працює над створенням безпілотного літального апарата. Цей образ уособлює українських інженерів, конструкторів та інших фахівців оборонної галузі, чиї розробки зміцнюють оборону країни.

Тираж монети становить до 75 тисяч екземплярів.

У продаж вона надійде в травні - придбати її можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку України, а також у банків-дистриб’юторів.

Нагадаємо, НБУ ввів в обіг три нові обігові пам’ятні монети номіналом 10 гривень, присвячені прифронтовим регіонам - Запорізькій, Харківській та Херсонській областям. Випуск став продовженням серії “Ми сильні. Ми разом”, що символізує єдність країни та стійкість її регіонів.

Автор:
Ольга Опенько