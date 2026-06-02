Найбільшу вигоду від війни в Ірані отримали США: експорт американського авіапалива зріс на 80%

Закриття Ормузької протоки через війну в Ірані спровокувало двократне зростання європейських цін на реактивне та дизельне пальне. Головну вигоду від паливної кризи отримали нафтопереробні заводи США, які оперативно наростили експорт авіаційного пального майже на 80% та дизелю – на 25%, щоб закрити дефіцит на європейському ринку.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Еnkorr.

Аналітик OPIS Джейме Лінарес під час виступу на конференції Petroleum Ukraine. Warsaw’26 заявив, що з початку війни в Ірані європейські ціни на реактивне й дизельне пальне зросли більш ніж удвічі, досягнувши максимумів у $1 700 за тонну та $1 500 за тонну відповідно у березні-квітні.

За даними OPIS, експорт дизельного пального з США зріс на 25% порівняно з минулим роком, тоді як експорт реактивного палива збільшився майже на 80%. Обсяги експорту з США дозволили європейським ринкам частково компенсувати втрату постачань з Близького Сходу.

Північно-західна Європа раніше імпортувала 60% реактивного й 20% дизельного пального з портів на північ від Ормузької протоки. Крек-спреди (різниця між вартістю сирої нафти та ціною вироблених із неї нафтопродуктів) різко зросли, оскільки ринок почав стимулювати світові нафтопереробні заводи (НПЗ) компенсувати втрату постачань з Близького Сходу.

Крек-сред на реактивне паливо досяг рекордного максимуму — понад $100 за барель у березні й на початку квітня. Але вже у травні спреди пом’якшилися, оскільки світові НПЗ адаптувалися до нових умов і почали заповнювати прогалину, що утворилася внаслідок закриття Ормуза, максимізуючи виробництво дизельного й реактивного палива.

Стрибок цін на нафту створив волатильність маржі нафтопереробних заводів по всьому світу. Крек-спреди середніх дистилятів підвищили маржу, хоча цей ефект частково нівелювався стрибком цін на фізичну нафту.

За словами Лінареса, американські НПЗ стали основними бенефіціарами кризи, спричиненої війною в Ірані. США максимізують обсяги перероблення важкої сирої нафти з Канади й Венесуели, збільшуючи виробництво дизельного й реактивного палива для отримання вигоди від високих світових марж.

Прогноз

Очікується, що виробництво на американських НПЗ ще більше зросте у червні й липні, оскільки вищий попит на бензин посилює глобальний дефіцит дизельного й реактивного палива. Високі коефіцієнти завантаження потужностей дозволяють США задовольняти закордонний попит, попри нещодавнє закриття окремих НПЗ і стійкий внутрішній попит.



