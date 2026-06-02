Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,30

+0,03

EUR

51,60

+0,04

Готівковий курс:

USD

44,20

44,10

EUR

51,75

51,55

ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Галузеві лідери

2025 року
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Найбільшу вигоду від війни в Ірані отримали США: експорт американського авіапалива зріс на 80%

судно
Через війну в Ірані експорт американського авіапалива зріс на 80% / Depositphotos

Закриття Ормузької протоки через війну в Ірані спровокувало двократне зростання європейських цін на реактивне та дизельне пальне. Головну вигоду від паливної кризи отримали нафтопереробні заводи США, які оперативно наростили експорт авіаційного пального майже на 80% та дизелю – на 25%, щоб закрити дефіцит на європейському ринку.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Еnkorr.

Аналітик OPIS Джейме Лінарес під час виступу на конференції Petroleum Ukraine. Warsaw’26 заявив, що з початку війни в Ірані європейські ціни на реактивне й дизельне пальне зросли більш ніж удвічі, досягнувши максимумів у $1 700 за тонну та $1 500 за тонну відповідно у березні-квітні.

За даними OPIS, експорт дизельного пального з США зріс на 25% порівняно з минулим роком, тоді як експорт реактивного палива збільшився майже на 80%. Обсяги експорту з США дозволили європейським ринкам частково компенсувати втрату постачань з Близького Сходу.

Північно-західна Європа раніше імпортувала 60% реактивного й 20% дизельного пального з портів на північ від Ормузької протоки. Крек-спреди (різниця між вартістю сирої нафти та ціною вироблених із неї нафтопродуктів) різко зросли, оскільки ринок почав стимулювати світові нафтопереробні заводи (НПЗ) компенсувати втрату постачань з Близького Сходу.

Крек-сред на реактивне паливо досяг рекордного максимуму — понад $100 за барель у березні й на початку квітня. Але вже у травні спреди пом’якшилися, оскільки світові НПЗ адаптувалися до нових умов і почали заповнювати прогалину, що утворилася внаслідок закриття Ормуза, максимізуючи виробництво дизельного й реактивного палива.

Стрибок цін на нафту створив волатильність маржі нафтопереробних заводів по всьому світу. Крек-спреди середніх дистилятів підвищили маржу, хоча цей ефект частково нівелювався стрибком цін на фізичну нафту.

За словами Лінареса, американські НПЗ стали основними бенефіціарами кризи, спричиненої війною в Ірані. США максимізують обсяги перероблення важкої сирої нафти з Канади й Венесуели, збільшуючи виробництво дизельного й реактивного палива для отримання вигоди від високих світових марж.

Прогноз

Очікується, що виробництво на американських НПЗ ще більше зросте у червні й липні, оскільки вищий попит на бензин посилює глобальний дефіцит дизельного й реактивного палива. Високі коефіцієнти завантаження потужностей дозволяють США задовольняти закордонний попит, попри нещодавнє закриття окремих НПЗ і стійкий внутрішній попит.

Раніше повідомлялося, що глобальні інвестиції в проєкти з видобутку природного газу цього року можуть зрости більш ніж на 10% і сягнуть 330 мільярдів доларів. Це найвищий рівень за останнє десятиліття. Водночас витрати на видобуток нафти скорочуються вже третій рік поспіль.

Автор:
Тетяна Ковальчук