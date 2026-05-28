Світ збільшив інвестиції у видобуток газу до 10-річного рекорду на тлі падіння нафти

Глобальні інвестиції в проєкти з видобутку природного газу цього року можуть зрости більш ніж на 10% і сягнуть 330 мільярдів доларів. Це найвищий рівень за останнє десятиліття. Водночас витрати на видобуток нафти скорочуються вже третій рік поспіль.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Reuters.

Війна на Близькому Сході змінює енергетичну карту

Світові енергетичні ринки залишаються суттєво порушеними через війну в Ірані. Цей конфлікт зупинив рух танкерів через стратегічно важливу Ормузьку протоку та спричинив зупинку виробництва на всьому Близькому Сході.

Через це компанії змушені прискорювати інвестиції в інші регіони світу. Щоб зміцнити безпеку поставок, бізнес суттєво збільшує витрати на відновлювані джерела енергії, скраплений природний газ та вугілля.

Новий розподіл капіталів

Згідно зі звітом Міжнародного енергетичного агентства "Світові енергетичні інвестиції за 2026 рік", загальний потік капіталу в енергетичний сектор зросте на 5% і сягне 3,4 трильйона доларів, попри масштабні перебої на Близькому Сході.

Левова частка цих коштів, а саме 2,2 трильйона доларів, буде спрямована на чисту енергетику. Сюди входять відновлювані джерела, технології зберігання енергії, модернізація електричних мереж та паливо з низьким рівнем викидів. Натомість у постачання нафти буде інвестовано менше ніж 500 мільярдів доларів.

Зростання споживчих цін на природний газ значною мірою відбувається завдяки проєктам зрідженого природного газу в США.

Цікаво, що інвестиції у вугільну галузь досягнуть 14-річного максимуму і сягнуть 180 мільярдів доларів, що зумовлено високим попитом з боку Китаю та Індії.

Світ шукає альтернативу Близькому Сходу

Очікується, що інвестиції в нафтогазовий сектор безпосередньо на Близькому Сході впадуть на 1% у 2026 році. Величезні збитки, значне зниження доходів та постійні зупинки виробництва через війну сильно зменшують можливості для розподілу капіталу в цьому регіоні.

Для порівняння, інвестиції у видобуток корисних копалин в Африці, Центральній та Південній Америці цього року зростуть більш ніж на 10%, оскільки поточні проєкти там стрімко набирають обертів.

Водночас інвестори поки що вагаються повністю відмовлятися від близькосхідних проєктів через високу невизначеність щодо того, скільки саме триватиме ця криза.

Нагадаємо, два танкери зі зрідженим природним газом (ЗПГ) у понеділок, 25 травня, успішно вийшли з Ормузької протоки, прямуючи до Пакистану та Китаю. Крім того, супертанкер з іракською сирою нафтою, призначеною для Китаю, покинув Перську затоку в суботу після майже трьох місяців вимушеного простою.