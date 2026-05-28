Мир увеличил инвестиции в добычу газа до 10-летнего рекорда на фоне падения нефти
Глобальные инвестиции в проекты по добыче природного газа в текущем году могут вырасти более чем на 10% и достигнут 330 миллиардов долларов. Это самый высокий уровень за последнее десятилетие. В то же время, расходы на добычу нефти сокращаются уже третий год подряд.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters .
Война на Ближнем Востоке изменяет энергетическую карту
Мировые энергетические рынки остаются существенно нарушенными из-за войны в Иране. Этот конфликт остановил движение танкеров через стратегически важный Ормузский пролив и повлек за собой остановку производства на всем Ближнем Востоке.
Поэтому компании вынуждены ускорять инвестиции в другие регионы мира. Чтобы укрепить безопасность поставок, бизнес значительно увеличивает расходы на возобновляемые источники энергии, сжиженный природный газ и уголь.
Новое распределение капиталов
Согласно отчету Международного энергетического агентства "Мировые энергетические инвестиции за 2026 год", общий поток капитала в энергетический сектор вырастет на 5% и достигнет 3,4 триллиона долларов, несмотря на масштабные перебои на Ближнем Востоке.
Львиная доля этих средств, а именно 2,2 триллиона долларов, будет направлена на чистую энергетику. Сюда входят возобновляемые источники, технологии хранения энергии, модернизация электрических сетей и топливо с низким выбросом. Зато в поставки нефти будет инвестировано менее 500 миллиардов долларов.
Рост потребительских цен на газ в значительной степени происходит благодаря проектам сжиженного природного газа в США.
Интересно, что инвестиции в угольную отрасль достигнут 14-летнего максимума и достигнут 180 миллиардов долларов, что обусловлено высоким спросом Китая и Индии.
Мир ищет альтернативу Ближнему Востоку
Ожидается, что инвестиции в нефтегазовый сектор прямо на Ближнем Востоке упадут на 1% в 2026 году. Огромные убытки, значительное снижение доходов и постоянные остановки производства из-за войны сильно уменьшают возможности для распределения капитала в этом регионе.
Для сравнения, инвестиции в добычу полезных ископаемых в Африке, Центральной и Южной Америке в этом году вырастут более чем на 10%, поскольку текущие проекты там стремительно набирают обороты.
В то же время инвесторы пока сомневаются полностью отказываться от ближневосточных проектов из-за высокой неопределенности относительно того, сколько именно продлится этот кризис.
Напомним, два танкера со сжиженным природным газом (СПГ) в понедельник, 25 мая, успешно вышли из Ормузского пролива, направляясь в Пакистан и Китай. Кроме того, супертанкер с иракской сырой нефтью, предназначенной для Китая, покинул Персидский залив в субботу после почти трех месяцев вынужденного простоя.