Швеция одобрила закупку 20 истребителей Gripen для Украины за €2,5 млрд от ЕС

Правительство Швеции официально согласовало закупку до 20 новых боевых самолетов Gripen модификации E/F для нужд Украины. Финансирование будет осуществляться через европейский механизм кредитных средств Ukraine Support Loan.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским на авиабазе в Уппсале в четверг, передает "Укринформ".

Помимо закупки новейших истребителей, Стокгольм также планирует бесплатно передать Воздушным силам ВСУ еще 16 самолетов Gripen в версии C/D в рамках двусторонней помощи.

"Украина четко указала на Gripen как свой приоритет для долгосрочной противовоздушной обороны и желает приобрести новейшую модель - Gripen E. На первом этапе сегодняшнее соглашение между Швецией и Украиной предусматривает закупку 20 новых Gripen E", - сказал глава правительства Швеции.

Подробные переговоры между странами еще продолжаются. Главной целью сторон является быстрое заключение полного финального соглашения. Это позволит начать первые поставки новейших истребителей Gripen E/F ориентировочно с 2030 года.

Общий бюджет, который Украина планирует направить на закупку этих самолетов по механизму финансовой поддержки ЕС, составляет 2,5 миллиарда евро.

Отметим, что 28 мая президент Владимир Зеленский прибыл в Швецию. Ключевой темой визита стал большой оборонный пакет для Украины и решение по истребителям Gripen.

Речь идет о JAS 39 Gripen E. Это многоцелевой легкий истребитель поколения 4.5, разработанный и производимый шведской компанией Saab.

Напомним, Украина и Швеция еще в октябре 2025 года подписали соглашение, которое прокладывает путь к поставке до 150 истребителей Gripen, но ключевой вопрос финансирования оставался открытым.

Автор:
Татьяна Бессараб